jueves 6 de noviembre 2025

UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

El allanamiento se realizó en el barrio Natania XV en Rivadavia este miércoles. La aprehendida está en la mira por el delito de falsificación de documento privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 08.46.02

Este miércoles, los brigadistas de UFI Genérica detuvieron a una mujer en Rivadavia. La misma está en la mira por cometer el presunto delito de falsificación de documento privado. Con la primera información que fue brindada por las fuentes, esta mujer se habría apropiado de recetarios y sellos de profesionales para hacer certificados truchos.

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega
Las obras de remodelación que se desarrollan en tres áreas del Hospital Marcial Quiroga.
Mejoras

Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

El allanamiento se llevó a cabo este miércoles en la tarde y se realizó en el barrio Natania XV de Rivadavia. En este lugar detuvieron a la sospechosa, Ana Riveros, de profesión enfermera y que trabaja en el Hospital Marcial Quiroga.

Los brigadistas también secuestraron diferentes elementos como prueba, dos celulares, recetas médicas y un sello. También se realizó otra medida judicial en el hospital de Rivadavia y secuestraron un cuaderno de registro con novedades y receta.

La investigación de este hecho está siendo instruida por la fiscal coordinadora Daniela Pringles y el delito que se investiga es el de falsificación de documento privado. Durante un tiempo de investigación se ha logrado determinar que esta enfermera utilizaba recetarios de diferentes profesionales y falseaba sus firmas y utilizaba sus respectivos sellos para hacer certificados de diferente tipo.

