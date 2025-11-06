Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Una mujer de 40 años que se dirigía hacia San Juan protagonizó un grave accidente en La Rioja. El hecho ocurrió este miércoles por la noche, en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 77, a la altura de la localidad de Milagro.
La conductora, que viajaba desde Córdoba, perdió el control de su vehículo en la Ruta Nacional 77. Fue despedida del auto y terminó hospitalizada con múltiples lesiones.
De acuerdo a los primeros datos, la conductora viajaba sola a bordo de un Fiat Adventure blanco proveniente de Córdoba cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El rodado volcó y terminó a un costado de la ruta, completamente dañado.
El impacto fue tan fuerte que la mujer salió despedida del auto y quedó tendida sobre la banquina. Minutos después, fue hallada por personal de emergencias, que constató que presentaba múltiples heridas y signos de desorientación.
La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Luis Agote” de Chamical, donde confirmaron que sufrió un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos varios.
Efectivos policiales y bomberos trabajaron en la zona para garantizar la seguridad del tránsito y verificar que no hubiera otras personas involucradas en el vuelco. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.