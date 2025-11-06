Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Una mujer de 40 años que se dirigía hacia San Juan protagonizó un grave accidente en La Rioja . El hecho ocurrió este miércoles por la noche, en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 77, a la altura de la localidad de Milagro .

De acuerdo a los primeros datos, la conductora viajaba sola a bordo de un Fiat Adventure blanco proveniente de Córdoba cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo. El rodado volcó y terminó a un costado de la ruta, completamente dañado.

El impacto fue tan fuerte que la mujer salió despedida del auto y quedó tendida sobre la banquina. Minutos después, fue hallada por personal de emergencias, que constató que presentaba múltiples heridas y signos de desorientación.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Luis Agote” de Chamical, donde confirmaron que sufrió un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos varios.

Efectivos policiales y bomberos trabajaron en la zona para garantizar la seguridad del tránsito y verificar que no hubiera otras personas involucradas en el vuelco. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.