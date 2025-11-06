jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ambiente

Se supo de qué murieron cientos de pejerreyes que aparecieron en las costas del Dique Cuesta del Viento

Tras el hallazgo de ejemplares muertos, un estudio técnico determinó que se trató de un fenómeno natural de baja magnitud vinculado a la falta de oxígeno en sectores costeros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 19.09.59

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informó los resultados de los estudios realizados tras la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia. Según los análisis, la situación no representa un riesgo para el ecosistema ni para la fauna del embalse.

Lee además
¿mas de ocho horas? que opinan los sanjuaninos sobre la reforma laboral de milei video
Tiempo pregunta

¿Más de ocho horas? Qué opinan los sanjuaninos sobre la reforma laboral de Milei
la lluvia llego con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

El relevamiento fue llevado a cabo el pasado 4 de noviembre por técnicos del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad. El equipo, integrado por los biólogos Pablo Pastor, Jonathan Loaisa y Alejandro Gómez, tomó muestras con un dispositivo multiparamétrico para evaluar la calidad del agua y las condiciones ambientales del lugar.

De acuerdo al informe, la mortandad se registró en zonas puntuales del dique y afectó principalmente a ejemplares jóvenes de pejerrey (Odontesthes bonariensis). No se detectaron otras especies comprometidas ni evidencias de enfermedades o contaminación.

Los resultados preliminares apuntan a causas naturales: niveles bajos de oxígeno disuelto —una condición conocida como hipoxia— provocados por la acumulación de materia orgánica y la escasa circulación del agua en algunos sectores costeros. Este tipo de situaciones puede generar floraciones algales temporales que alteran la calidad del agua y afectan especialmente a los peces más sensibles.

Desde la Secretaría de Ambiente aclararon que se trata de un fenómeno localizado y de corta duración, habitual durante los cambios de temperatura o variaciones del nivel del embalse. Además, confirmaron que continuarán con los monitoreos periódicos para garantizar la preservación del ecosistema del Dique Cuesta del Viento.

Temas
Seguí leyendo

Alfabetización: San Juan es sede del Encuentro Regional de Supervisores

Video: sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió

¡Sí, quiero! El enigmático mensaje que publicó una famosa sanjuanina en sus redes

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Música, teatro y ferias, la lista con todas las actividades del fin de semana en San Juan

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica

Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Las riquezas del Camino del Inca, a la mano de los sanjuaninos en una imperdible muestra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡que no mueran nunca estas joyitas!: aparecio el chaveta y esta vez protagonizo un momentazo con julia, su companera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años