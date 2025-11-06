Se supo de qué murieron cientos de pejerreyes que aparecieron en las costas del Dique Cuesta del Viento

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informó los resultados de los estudios realizados tras la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia. Según los análisis, la situación no representa un riesgo para el ecosistema ni para la fauna del embalse.

El relevamiento fue llevado a cabo el pasado 4 de noviembre por técnicos del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad. El equipo, integrado por los biólogos Pablo Pastor, Jonathan Loaisa y Alejandro Gómez, tomó muestras con un dispositivo multiparamétrico para evaluar la calidad del agua y las condiciones ambientales del lugar.

De acuerdo al informe, la mortandad se registró en zonas puntuales del dique y afectó principalmente a ejemplares jóvenes de pejerrey (Odontesthes bonariensis). No se detectaron otras especies comprometidas ni evidencias de enfermedades o contaminación.

Los resultados preliminares apuntan a causas naturales: niveles bajos de oxígeno disuelto —una condición conocida como hipoxia— provocados por la acumulación de materia orgánica y la escasa circulación del agua en algunos sectores costeros. Este tipo de situaciones puede generar floraciones algales temporales que alteran la calidad del agua y afectan especialmente a los peces más sensibles.

Desde la Secretaría de Ambiente aclararon que se trata de un fenómeno localizado y de corta duración, habitual durante los cambios de temperatura o variaciones del nivel del embalse. Además, confirmaron que continuarán con los monitoreos periódicos para garantizar la preservación del ecosistema del Dique Cuesta del Viento.