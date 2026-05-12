Hantavirus: en qué zonas de San Juan está el ratón que lo transmite y, ¿hubo casos en la provincia?

Aunque en San Juan nunca se ha registrado un caso de hantavirus, el área de Zoonosis de la provincia sigue de cerca la situación y se mantiene en alerta.

Con un llamado a reforzar las medidas de prevención, las autoridades sanitarias nacionales mantienen la vigilancia sobre el hantavirus tras los casos detectados este año en distintas zonas endémicas del país. En San Juan, desde el área de Zoonosis del Ministerio de Salud aclararon que nunca se registró un caso de la enfermedad en la provincia, aunque confirmaron la presencia del ratón colilargo en sectores andinos y cordilleranos. Además, insistieron en la importancia del control de roedores y en extremar cuidados al acampar o ingresar a lugares cerrados.

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Aunque la situación genera preocupación a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud de San Juan llevaron tranquilidad a la población, aunque pidieron estar atentos y tomar todas las medidas precautorias necesarias. Verónica Pérez, jefa del área de Zoonosis, explicó que en la provincia “nunca en la historia hemos tenido un caso” de hantavirus.

“No tenemos ninguna persona que haya tenido hantavirus ni tampoco personas que no sean de San Juan y que hayan viajado a alguna zona de circulación viral y hayan estado enfermos en la provincia”, aseguró.

La funcionaria recordó que en Argentina se registran alrededor de 100 casos por año y que las regiones donde históricamente se concentra la enfermedad son el sur del país, el NOA y la provincia de Buenos Aires. “Sobre todo en el sur tiene que ver la zona bien limítrofe con Chile”, indicó.

En cuanto al principal reservorio del virus, Pérez confirmó que el ratón colilargo está presente en San Juan, aunque aclaró que se encuentra principalmente en áreas andinas y cordilleranas. “Es un ratón más específico. Puede que algunos, en algún momento, puedan colonizarse con los virus y ser reservorio, pero no ha sido el caso, por lo menos hasta ahora, que tengamos registrados en Cuyo”, explicó.

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La especialista recordó además que el hantavirus integra el sistema nacional de vigilancia epidemiológica desde 1996, cuando se detectó por primera vez el genotipo Andes en el sur argentino, la variante que puede transmitirse de persona a persona.

“Siempre uno vigila los casos de enfermedades que transmiten los roedores, por eso desde el área de Zoonosis insistimos en la importancia del control de roedores”, señaló Pérez. En ese sentido, remarcó que los cuidados deben mantenerse tanto en viviendas como en comercios, galpones y zonas rurales, especialmente donde hay alimentos almacenados.

Sobre las medidas preventivas, la funcionaria recomendó extremar precauciones durante actividades al aire libre. “Siempre que acampemos debemos buscar un lugar despejado, que no esté cubierto de arbustos ni sea una cueva”, indicó. También pidió mantener las carpas cerradas y evitar dejar comida expuesta.

Otro de los puntos centrales es evitar ingresar a espacios cerrados o abandonados sin ventilación previa. “En las cuevas es fundamental no ingresar, porque pueden quedar restos de orina o materia fecal de animales”, explicó.

Además, advirtió que quienes viajen a zonas donde circula el virus deben estar atentos al regresar. “Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómitos o diarrea, siempre consultar e informar que se viajó”, sostuvo.

Pérez también recomendó ventilar durante varias horas casas, cabañas o galpones que hayan permanecido cerrados antes de utilizarlos. “Hay que humedecer pisos y superficies con agua y lavandina antes de limpiar, para evitar inhalar partículas que puedan estar contaminadas”, detalló.

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Finalmente, la especialista insistió en que no existe actualmente un brote fuera de lo esperado en el país, aunque remarcó que la prevención sigue siendo clave para reducir riesgos.

Datos sobre el hantavirus para tener en cuenta

¿Qué es? El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

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¿Cómo se transmite?

- Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

- Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores

- Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.

¿Cómo es el tratamiento?

No existe tratamiento específico. Aquellos pacientes con síndorme cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.