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Alerta

Salud reunió a autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus

En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada el total notificado asciende a 101 confirmados.

Por Agencia NA
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Actualizar la información sobre el brote de hantavirus en el buque MV Hondius y coordinar acciones de vigilancia en el territorio nacional fueron los ejes centrales del encuentro convocado para este jueves por las autoridades del Ministerio de Salud, que tuvo la participación de representantes de todas las provincias.

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Durante la reunión, se repasaron los antecedentes, se compartieron los datos obtenidos sobre el recorrido del posible caso índice desde su ingreso al país en noviembre del año pasado, la información sobre la cepa detectada y la evolución de los cinco casos confirmados y los sospechosos.

Las autoridades nacionales confirmaron que con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio. De todos modos, se destacó que la secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile.

Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona.

En cuanto a la reconstrucción del recorrido de los primeros viajeros que presentaron síntomas, la cartera sanitaria nacional compartió la información recabada hasta el momento. Por su parte, las jurisdicciones pusieron en común el trabajo realizado para identificar el itinerario de los viajeros en sus territorios y se solicitaron el acompañamiento de Nación para facilitar la obtención de datos adicionales.

Finalmente se reiteró a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

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