Trump dijo que tuvo una "conversación estupenda" con Von der Leyen sobre Irán, pero reclamó que la UE cumpla acuerdo arancelario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que mantuvo una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y subrayó que ambos están alineados en su oposición al desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán.

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“Tuve una conversación estupenda con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”, dijo Trump en una publicación compartida en Truth Social, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Hablamos de muchos temas, entre ellos que estamos completamente unidos en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, añadió el mandatario estadounidense.

Trump dijo que “acordamos que un régimen que mata a su propio pueblo no puede controlar una bomba que puede matar a millones”.

Por otra parte, volvió a mencionar que estuvo “esperando pacientemente a que la UE cumpla su parte del histórico acuerdo comercial que acordamos en Turnberry , Escocia, ¡el mayor acuerdo comercial de la historia”.

“Se prometió que la UE cumpliría su parte del acuerdo y, según lo pactado, ¡reduciría sus aranceles a CERO! Acepté darle hasta el 250 aniversario de nuestro país o, lamentablemente, sus aranceles aumentarían inmediatamente a niveles mucho más altos”, dijo Trump.

El entendimiento establecía que la Unión Europea eliminaría los aranceles a productos industriales estadounidenses, mientras Washington limitaría al 15% los gravámenes sobre la mayoría de las importaciones europeas.