Revés judicial para el Gobierno Nacional por la reforma laboral

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó un revés judicial al gobierno de Javier Milei en la disputa por la reforma laboral . Es que el máximo tribunal rechazó este jueves el recurso extraordinario por salto de instancia, conocido como per saltum, que había presentado el Estado Nacional para intentar que la Corte interviniera de manera directa en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina ( CGT ) contra distintos puntos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

Resolución Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

La resolución fue firmada por unanimidad en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, y deja firme, al menos por ahora, el trámite ordinario del expediente en instancias inferiores.

En un fallo breve, de apenas una carilla, la Corte sostuvo que no estaban dadas las condiciones excepcionales previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar el per saltum. “Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, señalaron los jueces.

El recurso había sido impulsado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, representada por la abogada Mayra Rafaela Cosentino.

El per saltum es una herramienta excepcional que permite que la Corte Suprema intervenga directamente en un expediente sin que antes se agoten las instancias judiciales previas. Para que prospere, deben acreditarse circunstancias institucionales de extrema gravedad. En este caso, el máximo tribunal entendió que esa situación no existía.

Además, el rechazo también se vincula con la discusión sobre la competencia del expediente. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había ordenado el envío de la causa al fuero contencioso administrativo, por lo que la Corte consideró improcedente habilitar un “salto de instancia” cuando ya había intervenido un tribunal de alzada.

La causa se originó a partir de una acción declarativa promovida por la CGT contra diversos artículos de la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802. El expediente tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Ojeda.

En las últimas semanas, el caso quedó envuelto en una fuerte disputa procesal sobre qué fuero debía intervenir. Incluso, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había intimado al juez Ojeda a remitir el expediente en un plazo de 24 horas, al entender que el conflicto de competencia ya estaba resuelto.

Con esta decisión de la Corte Suprema, el expediente seguirá su recorrido judicial ordinario y el máximo tribunal evitó pronunciarse, por ahora, sobre el fondo de la discusión: la constitucionalidad o no de los cambios laborales impulsados por el Gobierno nacional.

La resolución de la Corte Suprema