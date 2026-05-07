jueves 7 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La vida que elegí

"Coronado de resiliencia": era futbolista de Aberastain, perdió una pierna, y hoy viste los colores de la Selección Argentina

Capítulo II. Juan Manuel Coronado es el protagonista de una historia que dio un giro inesperado en 2004, cuando la vida lo obligó a empezar de nuevo e ir al frente contra todo pronóstico. Por entonces era un joven futbolero que también se ganaba el mango trabajando en una fábrica, hasta que un accidente laboral lo llevó a un escenario impensado y puso en pausa sus sueños. Una charla a corazón abierto.

Por Antonella Letizia
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.52 (2)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.52
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (10)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (8)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (7)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (6)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (5)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (4)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (3)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (1)
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.50

Historia de resiliencia y superación. En las malas se ven los verdaderos protagonistas y eso puso a prueba una vez más Juan Manuel Coronado, que sacó fuerzas desde no tenía y se las ingenió para seguir. Sin querer y con el paso del tiempo, el sanjuanino encontró en el fútbol adaptado un cable a tierra que hoy, a sus casi 47 años, lo tiene el principal actor a nivel sudamericano. Esta es su historia, la que lo convirtió en ejemplo de muchos.

Lee además
vivir a ciegas: la historia de la ciclista paralimpica que salio de campo afuera y sorprendio al mundo
La vida que elegí

"Vivir a ciegas": la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo
Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron
WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (8)

Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, de esos que te obligan a barajar y dar de nuevo. Para el sanjuanino, ese quiebre llegó con un proceso de rehabilitación duro, de esos que no solo se curan con kinesiología, sino con la cabeza y el aguante de los que están cerca. Su familia que fue su principal pilar y sus amigos, una banca total desde el día uno.

Corría el año 2004, una imponente fábrica de alambres y una media hora eterna. Su salida de la empresa era a las 18hs, pero en apenas un puñado de minutos, la historia tuvo otro final. Una máquina agarró su pierna y 'le cortó todo, quedó destruida'. "Se cortó la arteria femoral que eso fue lo que produjo el año más grave", contó, en un relato que viajó 22 años atrás. Ya sin miedos y un momento que pudo superar.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (10)

Tras recibir el alta después de estar 14 días internado y con acompañamiento psicológico, Juan Manuel volvió a su casa y necesitó de todos para levantar el ancla de ese mal momento. No se salvó solo, ahí estuvo la pila de los Coronado y la 'chorrera' de amigos, que no lo dejaron caer.

A su cuerpo le faltaba una extremidad y esa lucha no fue fácil. Intentó acostumbrarse a la prótesis mientras laburaba en una casa de repuesto, pero el cuerpo y la comodidad le pedían otra cosa. Fue ahí, casi de casualidad a fines del 2010, cuando un compañero le habló de algo que le cambiaría la perspectiva para siempre: el fútbol de amputados y los bastones ortopédicos.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.21.51 (7)

Sin internet a mano en esa época, Juan Manuel se movió a pulmón. Buscó diarios, mandó mails y se compró sus propios bastones, "como quien se compra botines", bromeó. En febrero de 2011, se mandó a una convocatoria en La Paz, Mendoza, pensando que se iba a encontrar con algo tranqui, pero se equivocó. Se topó con un deporte de "matar o morir", donde el roce y la exigencia son moneda corriente. El fútbol se juega igual, acá y en todos lados. Pero ahí, su pasado de "rústico" en las canchas de barrio y en el predio de Aberastain, le dio el plus que necesitaba.

El resto de la historia se cuenta sola. El pocitano se hundió, pero sacó fuerza para ponerle color al mal momento. Le sobró entusiasmo y muchas ganas. Un ejemplo de verdad. Hoy, lleno de experiencia y dejando atrás ese pibe que se accidentó en una fábrica, dice que la vida le quitó pero también lo premió: es jugador de Los Teros en Talleres de Córdoba, viste los colores de la Selección Argentina y tiene el privilegio de jugar Copa Libertadores.

image

Mis amigos me dicen que si hubiese tenido las dos piernas no hubiese pasado la calle 5, cerró entre risas Mis amigos me dicen que si hubiese tenido las dos piernas no hubiese pasado la calle 5, cerró entre risas

Embed - Era futbolista de Aberastain, perdió una pierna, hoy juega la Libertadores y en la Selección

Temas
Seguí leyendo

Atención fierreros: cronograma completo, horarios y el precio de las entradas para el Zonal Cuyano

El parte médico y las disculpas de Federico Valverde a los hinchas: "Me guardé la bronca"

El Aston Villa goleó al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League

La Reserva de San Martín pierde 2-1 frente a Belgrano

Arde el vestuario del Real Madrid: hospitalizaron a Valverde tras protagonizar una pelea con un compañero

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" será el himno oficial del Mundial 2026 y así suena

Impactante derrumbe en Sportivo Rivadavia: el Zonda tiró abajo una pared del club

La decisión de la FIFA que genera dolor entre los coleccionistas de álbumes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Carlos Rufino, el querido “Negro Rufino”, falleció a los 89 años.
Tristeza

Falleció Tadeo, el hombre que animaba el ciclismo de ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan
Galería de fotos

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.
¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran
Presentación

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza fueron enviados al Penal con prisión preventiva.
Judiciales

Sorpresa en Tribunales por el crimen de Emir Barboza: los siete sospechosos vuelven al penal

Te Puede Interesar

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, a Tiempo de San Juan: Queremos estar listos para iniciar la construcción en el 2027
EXCLUSIVO

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, a Tiempo de San Juan: "Queremos estar listos para iniciar la construcción en el 2027"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

Así capturaron en Buenos Aires a un acusado de grooming contra nenas sanjuaninas
Video

Así capturaron en Buenos Aires a un acusado de grooming contra nenas sanjuaninas

EN VIVO: Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores
Minuto a minuto

EN VIVO: Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

La Reserva de San Martín pierde 2-1 frente a Belgrano
Torneo Proyección

La Reserva de San Martín pierde 2-1 frente a Belgrano