Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Un guardaparques iglesiano fue detenido y ahora continuará preso en el penal de Chimbas bajo la sospecha de crear un perfil falso de su exmujer en Facebook y ofrecerla como prostituta. El objetivo habría sido vengarse de ella. La mujer descubrió la maniobra luego de que conocidos le avisaran que, usando su identidad, alguien concretaba supuestas citas sexuales. Para la Fiscalía, detrás de todo estarían su expareja y una hija de este.

El acusado es de apellido Esquivel y quedó imputado junto a su hija de 18 años, quien sigue en libertad. El caso comenzó a investigarse en enero pasado en la Unidad Fiscal del Norte y esta semana el hombre fue detenido, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN. Este viernes se realizó la audiencia de formalización, donde el fiscal Gastón Mateo Salvio, acompañado por la ayudante fiscal María Victoria Guerrero y el auxiliar Facundo Villegas, les atribuyó el delito de presunta facilitación y promoción de la prostitución.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva del sospechoso por tres meses, aunque la jueza de garantías Victoria Aguilera resolvió dictarle 20 días de preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La magistrada fundamentó su decisión en una clara perspectiva de género y en la gravedad de la maniobra denunciada.

Según la investigación, todo comenzó hacia fines de 2025, cuando la víctima empezó a recibir mensajes de personas cercanas que le advertían sobre la existencia de un perfil de Facebook bajo el nombre “N.T.” y con fotografías suyas. Desde esa cuenta no solo publicaban críticas hacia un municipio y una empresa minera donde trabaja la denunciante, sino que además ofrecían supuestos servicios sexuales utilizando su identidad.

Las sospechas recayeron sobre el exmarido después de que amigas de la mujer detectaran que el perfil estaba vinculado a un número telefónico cuya terminación coincidía con la línea utilizada por una de las hijas -de una anterior pareja- del guardaparques. Después, la denunciante descubrió que desde esa misma cuenta también difundían la dirección de su vivienda y su número de celular, además de enviar mensajes a hombres pactando encuentros sexuales. Ella desconocía por completo la situación, pero comenzaron a aparecer desconocidos intentando contactarla por esas falsas citas.

Con capturas de pantalla y distintas medidas investigativas, la Fiscalía logró determinar que el perfil estaba asociado al número de la joven de 18 años. A partir de esas pruebas, los investigadores apuntaron contra ambos como presuntos responsables de la maniobra. Esta semana detuvieron al guardaparques y la jueza Aguilera ordenó que permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.