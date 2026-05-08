viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

El sospechoso es un guardaparques. La víctima se enteró por terceros de que había una cuenta en Facebook a su nombre y que alguien, simulando ser ella, ofrecía servicios sexuales. El exmarido fue detenido y ahora quedó imputado junto a una hija mayor de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un guardaparques iglesiano fue detenido y ahora continuará preso en el penal de Chimbas bajo la sospecha de crear un perfil falso de su exmujer en Facebook y ofrecerla como prostituta. El objetivo habría sido vengarse de ella. La mujer descubrió la maniobra luego de que conocidos le avisaran que, usando su identidad, alguien concretaba supuestas citas sexuales. Para la Fiscalía, detrás de todo estarían su expareja y una hija de este.

Lee además
sextorsion: sedujo a una sanjuanina, obtuvo sus fotos intimas, la extorsiono y cayo preso
Terrible

Sextorsión: sedujo a una sanjuanina, obtuvo sus fotos íntimas, la extorsionó y cayó preso
El hombre denunciado durante la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Pornovenganza: trabajará gratis y pagará un resarcimiento a su expareja por compartir  imágenes íntimas

El acusado es de apellido Esquivel y quedó imputado junto a su hija de 18 años, quien sigue en libertad. El caso comenzó a investigarse en enero pasado en la Unidad Fiscal del Norte y esta semana el hombre fue detenido, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN. Este viernes se realizó la audiencia de formalización, donde el fiscal Gastón Mateo Salvio, acompañado por la ayudante fiscal María Victoria Guerrero y el auxiliar Facundo Villegas, les atribuyó el delito de presunta facilitación y promoción de la prostitución.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva del sospechoso por tres meses, aunque la jueza de garantías Victoria Aguilera resolvió dictarle 20 días de preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La magistrada fundamentó su decisión en una clara perspectiva de género y en la gravedad de la maniobra denunciada.

Según la investigación, todo comenzó hacia fines de 2025, cuando la víctima empezó a recibir mensajes de personas cercanas que le advertían sobre la existencia de un perfil de Facebook bajo el nombre “N.T.” y con fotografías suyas. Desde esa cuenta no solo publicaban críticas hacia un municipio y una empresa minera donde trabaja la denunciante, sino que además ofrecían supuestos servicios sexuales utilizando su identidad.

Las sospechas recayeron sobre el exmarido después de que amigas de la mujer detectaran que el perfil estaba vinculado a un número telefónico cuya terminación coincidía con la línea utilizada por una de las hijas -de una anterior pareja- del guardaparques. Después, la denunciante descubrió que desde esa misma cuenta también difundían la dirección de su vivienda y su número de celular, además de enviar mensajes a hombres pactando encuentros sexuales. Ella desconocía por completo la situación, pero comenzaron a aparecer desconocidos intentando contactarla por esas falsas citas.

Con capturas de pantalla y distintas medidas investigativas, la Fiscalía logró determinar que el perfil estaba asociado al número de la joven de 18 años. A partir de esas pruebas, los investigadores apuntaron contra ambos como presuntos responsables de la maniobra. Esta semana detuvieron al guardaparques y la jueza Aguilera ordenó que permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

Chapa de violencia de género 1

Temas
Seguí leyendo

Ya tenía una condena por golpear a su exmujer, volvió a atacarla en la calle y ahora pasará 6 meses en la cárcel

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Sufrió en silencio por 5 años hasta que lo confesó: la justicia condenó al tío pervertido que la abusó

Recuperaron en cuatro horas un auto robado en Capital y detuvieron al conductor en plena calle

Tras el caso del presunto fraude de $2.800.000.000, las claves para evitar estafas en plataformas de inversión en San Juan

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Insólito: ladrón caucetero violentó la puerta de un auto y escapó con un par de borcegos

"Quien cruzó un semáforo en rojo, lo cruzó y listo": la impactante frase que el juez Mattar le dijo a Tiempo, días antes del choque

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso green house: penas de 6 y 4 anos para la pareja inversora que estafo a 75 personas con cerca de $350.000.000 video
En un juicio abreviado

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja "inversora" que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja inversora que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000 video
En un juicio abreviado

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja "inversora" que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000

La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Te Puede Interesar

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Por Pablo Mendoza
Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Lo que la feria minera nos dejó: karinismo explícito, la otra cumbre y el ex diputado de coffee break
La yapa

Lo que la feria minera nos dejó: karinismo explícito, la otra cumbre y el ex diputado de coffee break

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Sin silbato y con banderines: la experiencia de los árbitros sanjuaninos en el Panamericano de Futsal de Sordos
Panamericano de Sordos

Sin silbato y con banderines: la experiencia de los árbitros sanjuaninos en el Panamericano de Futsal de Sordos