Terrible

Sextorsión: sedujo a una sanjuanina, obtuvo sus fotos íntimas, la extorsionó y cayó preso

El sujeto es oriundo de Tandil, pero ahora está preso en una cárcel de Azul por raptar y violar a una menor de 15 años. La víctima lo bloqueó por todas las redes sociales, pero este buscaba la forma para hallarla y amenazarla con que iba a escracharla públicamente, “Que sepan todos cómo sos realmente”, fueron algunas de las frases que este sujeto le mandó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-18 at 19.39.37 (3)

Un hombre oriundo de Tandil, que ahora está preso en Azul investigado por violación y que fue identificado como Juan Marcos Tejo, este lunes empezó a ser investigado formalmente por sextorsión en perjuicio de una sanjuanina. Este sujeto quedó en la mira por amenazas agravadas por coacción y le dictaron la prisión preventiva por 2 meses.

El fiscal Leonardo Arancibia de UFI CAVIG manifestó que Tejo y la sanjuanina se conocieron a través de WhatsApp durante la pandemia, a mediados de 2020. En un grupo general se cruzaron los Instagram y él agregó a su cuenta a Tejo. Durante un tiempo hablaron por privado y la relación se puso cada vez más íntima y empezaron a mandarse fotos íntimas mutuamente.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 19.39.36 (2)

Por un tiempo no se hablaron, pero en noviembre de 2023 ella comenzó a tener una relación con un chico y empezó a ir a la iglesia. Tejo se volvió a contactar con él pidiéndole fotos intimas, pero ella le dijo que ya no iba a hacerlo porque estaba saliendo con alguien.

En marzo de 2024, Tejo le volvió a mandar mensaje y le pasó una foto desnudo. Ella le respondió que no le enviara fotos y ahí comenzó la extorsión. Le dijo que si no le mandaba foto desnuda iba a darlas a conocer públicamente, “Tengo una carpeta con fotos tuyas”. Ella le terminó pasando una imagen. Ese mismo mes, Tejo le mandó otra foto desnudo y volvió a pedirle, pero ella le dijo que no la molestara y volvió a extorsionarla solicitando imágenes íntimas.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 19.39.36 (1)

El 27 de julio de ese año. Tejo le comentó a la sanjuanina que estaba preso por una causa de menores. Y ella lo bloqueó de todas las redes. Tejo se las rebuscó para seguirla molestando y una vez le mandó “Te pido perdón y quiero que encontremos nuestro camino con Cristo”. Al otro día le llamó por teléfono en infinidad de ocasiones y le volvió a escribir por otra cuenta “Escribime a Instagram o envió todo para que sepan cómo son realmente”.

Los mensajes extorsivos siguieron durante meses y los otros datan del de 13 de enero y 27 de febrero de este 2025. Tras esos llamados, la joven realizó la denuncia formal en UFI CAVIG, el caso se investigó y el 11 de agosto se hizo el allanamiento dónde estaba detenido este hombre, en su celda encontraron un celular Nokia y ahora será peritado por la Justicia.

Tejo ahora se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°7 de Azul y está procesado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una chica de 15 años. Según los dichos de él, se encuentra procesado y el juicio en su contra comenzaría el 16 de octubre de 2026.

La jueza Carolina Parra lo imputó por el delito de amenazas agravadas por coacción y, a pesar de que está preso, le dictó la prisión preventiva por 2 meses.

Según el medio digital El Eco de Tandil, Tejo fue aprehendido en noviembre de 2023 por haber abusado sexualmente de una menor en la vía pública. Hecho que quedó filmado por las cámaras de seguridad de esta localidad.

