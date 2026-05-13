Violencia de género: pasará un año y tres meses en el Penal por atacar a su expareja

Un joven de 21 años fue condenado a prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en una serie de hechos de violencia de género contra su ex pareja, ocurridos en el departamento de Rawson.

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Según se desprende de la investigación, el primer episodio tuvo lugar el 21 de diciembre de 2025, cuando el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en el barrio Villa Cenobia Bustos. En ese contexto, tras protagonizar una escena de celos, le propinó una patada en la pierna derecha y la amenazó de muerte utilizando un cuchillo que se encontraba en el interior de la vivienda. Luego del ataque, se retiró del lugar.

Días más tarde, el 29 de diciembre, el agresor volvió a concurrir al domicilio de su ex pareja, donde nuevamente la amenazó de muerte, esta vez en el marco de conflictos relacionados con el régimen de visitas del hijo menor de edad que tienen en común.

Ante la reiteración de los hechos, la víctima decidió radicar la denuncia en la Unidad Fiscal CAVIG. A partir de ello, el Ministerio Público solicitó un allanamiento y la detención del acusado, identificado como Maximiliano Ariel Pacheco Cortéz. El procedimiento se concretó a comienzos de este año, quedando el joven detenido con prisión preventiva.

Finalmente, el pasado 11 de mayo de 2026 se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado, en la que el imputado reconoció su responsabilidad penal. Como resultado, fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

Asimismo, el tribunal resolvió revocar una condena anterior de tres meses de prisión condicional que pesaba sobre el acusado por un delito de robo. En consecuencia, se unificaron ambas penas, imponiéndole una condena única de un año y tres meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Además, se dispuso que el condenado continúe en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.