Captaron en Mendoza a uno de los animales más difíciles de ver del mundo: hace poco también apareció en San Juan

El gato andino volvió a ser registrado en Malargüe, Mendoza. En una zona cercana al Área Natural Protegida La Payunia, cámaras trampa instaladas por WCS Argentina captaron a uno de los felinos más difíciles de ver y más amenazados del continente.

Vuelo libre Insólito: caminaba por la calle y le cayó encima una maceta con una planta de marihuana

La confirmación tiene un valor especial porque se trata de un nuevo registro en el sur de Mendoza, donde la especie ya había sido detectada en los últimos años. Según la organización, quedan menos de 2.200 ejemplares en el continente, distribuidos en sectores de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Las imágenes muestran al pequeño felino camuflado entre rocas, en un ambiente donde su presencia suele pasar inadvertida. El gato andino tiene hábitos solitarios y es tan esquivo que cada registro permite sumar información valiosa sobre su distribución y sobre los lugares donde todavía puede sobrevivir.

"Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. Se trata de una zona donde no lo habíamos registrado antes, pero lo estábamos monitoreando hace años a partir del testimonio de un productor que describió con notable precisión un encuentro con un ejemplar", dijo María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054645068149981225&partner=&hide_thread=false Captaron en Mendoza a uno de los animales más difíciles de ver del mundo: hace poco también fue visto en San Juan pic.twitter.com/nK02PW0Nhj — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2026

La especialista también remarcó la importancia del aporte de quienes viven y trabajan en la zona. "Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta", agregó.

El gato andino está considerado En Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre las principales amenazas aparecen la caza, el atropellamiento en rutas y caminos, la reducción del chinchillón, que es una de sus principales presas, la degradación del hábitat por actividades extractivas y los efectos del cambio climático.

"El fantasma de Los Andes", también en San Juan

Dos ejemplares de esta especie fueron observados de manera casual en diciembre pasado por trabajadores mineros en Iglesia. Ellos lograron captar la imagen, y los especialistas califican el registro del avistamiento como un “hito” en materia de conservación ambiental en la provincia.

“Este registro, llevado a cabo por trabajadores mineros en la Quebrada de Mondaca —en Tudcum—, en plena zona cordillerana de Iglesia, nos causó una gran sorpresa. Se trata de dos ejemplares de gato andino, lo que representa un hito para la conservación en nuestra provincia”, comentó a Tiempo de San Juan Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente.

El especialista indicó además que el hecho que involucra a la especie, cuyo nombre científico es Leopardus jacobita, constituye “un descubrimiento importantísimo, dado que se trata de un registro muy raro y muy difícil de generar. Es una especie que se encuentra en peligro de extinción, con poblaciones que habitan zonas muy inaccesibles y que, seguramente, son muy escasas. Se ha podido fotografiar, por ejemplo, en Mendoza, pero los últimos registros en San Juan databan aproximadamente de 2008 y fueron indirectos, como huellas o materia fecal. En forma directa, mediante fotografía, este es prácticamente el primer registro que existe en la provincia”.