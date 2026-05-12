Detenido por 'mentiroso borrachín': dijo que cayó de la moto por esquivar un gato, pero fue por no eludir el vaso

Un motociclista fue detenido en la madrugada de este martes por protagonizar un accidente y asegurar que había sido por esquivar un gato, pero, tras realizarle el control de alcoholemia, la Policía descubrió que tenía 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El episodio se registró alrededor de las 2:30 en el cruce de la Avenida Álvarez Condarco y Dorrego, en la ciudad mendocina de Las Heras y en el mismo intervino personal de Policía Vial Gran Mendoza, según un informe del diario Los Andes al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Fuentes policiales le indicaron al medio mendocino que el hombre circulaba a bordo de una moto marca Appia de 110 cc, aseguró que perdió el dominio del rodado luego de que un gato se atravesó sobre la calzada y, como consecuencia de esta maniobra, terminó cayendo sobre el asfalto.

Momentos después, los uniformados le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido, por lo cual lo detuvieron.

Además, la Policía procedió a retenerle la motocicleta, que fue trasladada a la Playa de Secuestros de Las Heras y en el caso intervino la Oficina Fiscal de esa ciudad de Mendoza.

FUENTE: Agencia NA