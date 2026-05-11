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Tragedia

Trágica explosión en Perito Moreno: un bebé y dos adultos mayores murieron

El Gobierno provincial desplegó un operativo integral de asistencia y contención a familiares y montó un operativo de emergencia.

Por Agencia NA
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Una fuerte explosión seguida de incendio se registró en la noche del domingo en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, en la zona norte de Santa Cruz donde se registraron varios heridos y habría al menos dos personas fallecidas, entre ellas un bebé, por lo que desde el Gobierno provincial se desplegó un operativo de emergencia.

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El siniestro se registró en una casa de unos complejos de departamentos a raíz de una fuga de gas, según trascendió de manera extraoficial, mientras que se indicó que en el lugar todavía está trabajando personal policial y de bomberos.

Según un informe de La Opinión Austral al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las ambulancias trasladaron a varias personas en grave estado, mientras que al menos otras dos habían quedado atrapadas entre los escombros y habría tres víctimas fatales: un bebé y dos adultos mayores.

En tanto, por instrucción del gobernador Claudio Vidal, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajaban en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y realizando un operativo de emergencia.

El comunicado del Gobierno provincial

“El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz activó de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención tras el lamentable incendio ocurrido en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, hecho que provocó víctimas fatales y personas heridas con quemaduras de distinta consideración”, indicó en un comunicado.

Asimismo, añadió: “Apenas tomó conocimiento de la tragedia, el gobernador Claudio Vidal instruyó a los ministros de su Gabinete a ponerse a disposición de las familias afectadas y coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la atención sanitaria, la asistencia social y el acompañamiento integral”.

“En ese marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron hacia Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo desplegado en la localidad y acompañar a los familiares de las víctimas”, agregó a la vez que detalló el operativo sanitario y las derivaciones.

En ese sentido, señaló: “Como consecuencia del incendio, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno permanecieron internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica”.

“Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia. De igual manera, el avión sanitario provincial fue alistado preventivamente ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad”, agregó.

Además, informó que “continúa el trabajo de los equipos de emergencia, personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz mantiene un intenso operativo de búsqueda de tres personas que permanecen desaparecidas: dos adultos y un bebé de apenas dos meses de vida. Se teme que puedan encontrarse entre los escombros de la vivienda afectada por el incendio”.

“En paralelo, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración articularon un dispositivo especial de contención y acompañamiento destinado tanto a las familias afectadas en Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación”, expresó.

En tanto, indicó: “El Consejo Provincial de Educación dispuso además la apertura de la EPP N°72 para asistir a familias de viviendas linderas que también resultaron afectadas por la intensidad de las llamas, registrándose explosión de vidrios y caída de cielos rasos en inmuebles cercanos. Por otra parte, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas S.A. se apersonó en el lugar para colaborar con la asistencia operativa requerida por los Bomberos que continúan trabajando en el siniestro”.__IP__

“El Gobierno de Santa Cruz expresó su profundo pesar por lo sucedido y ratificó el compromiso de continuar acompañando a las familias afectadas, poniendo a disposición todos los recursos humanos, sanitarios y operativos necesarios ante esta dolorosa situación”, culminó.

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