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En Buenos Aires

Operaron a Máximo Kirchner: cuál es el parte médico

La intervención del hijo de la ex presidenta se realizó en el Hospital Italiano de La Plata.

Por Agencia NA
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En la mañana de este viernes, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner fue operado en su ciudad natal, La Plata.

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La cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor epitelial benigno. El mismo no se da tan frecuentemente y su crecimiento es lento. Esta forma masas quísticas en ambas glándulas parótidas, las cuales están situadas delante de las orejas.

Otro dato importante es que, generalmente es asintomático, indoloro y se caracteriza por la formación de estructuras papilares, es decir, proyecciones, dentro de los quistes.

¿Qué dice el parte médico sobre el estado de salud de Máximo Kirchner?

“En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”.

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