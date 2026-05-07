Identificaron a otras 11 personas desaparecidas en La Perla

La Justicia confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar en los predios cercanos al ex Centro Clandestino de Detención de La Perla.

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Se trata del hallazgo del segundo grupo de identificaciones que realizan los científicos, quienes ya habían revelado los nombres de otros 12 desaparecidos en marzo pasado y que habían sido enterrados en la zona identificada como Loma del Torito, en campos de la Guarnición Militar de La Calera, según información de medios cordobeses a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los trabajos de campo fueron iniciados en 2025 y, en una primera etapa, se permitió conocer la identidad de doce personas secuestradas y asesinadas durante la citada época, mientras que las identificaciones fueron posibles gracias a los análisis antropológicos y genéticos del EAAF, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

En tanto, el proceso es validado por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja y el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la cual brindará detalles de esta nueva revelación.

FUENTE: Agencia NA