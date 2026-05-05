Piden la detención de un financista vinculado a la AFA y a "Chiqui" Tapia

La Justicia federal ordenó avanzar con la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita con vínculos en el fútbol argentino.
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El empresario no se presentó a declarar y la fiscalía lo señala como pieza clave en una presunta red de lavado de dinero ligada al fútbol.
La Justicia federal ordenó avanzar con la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita con vínculos en el fútbol argentino.
La medida fue solicitada por la fiscal Cecilia Incardona luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora. La ausencia complicó su situación procesal y aceleró el pedido de detención.
Según la investigación, Vallejo estaría vinculado a operaciones financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino, entidad presidida por Claudio Tapia. Los investigadores lo consideran una pieza central dentro de una estructura que habría operado a través de su firma con conexiones en distintos clubes del país.
De acuerdo a las denuncias radicadas en la causa, el dinero facilitado por Sur Finanzas a instituciones con problemas económicos habría sido utilizado, presuntamente, para el lavado de activos.
El expediente está a cargo de Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dirigida por el fiscal Diego Velasco. En ese marco, se investiga un supuesto esquema financiero ilegal que habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente.
Vallejo debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita y de lavado de dinero por el manejo irregular de fondos vinculados a clubes del fútbol argentino.