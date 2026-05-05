Piden la detención de un financista vinculado a la AFA y a "Chiqui" Tapia

La Justicia federal ordenó avanzar con la detención de Ariel Vallejo , titular de la financiera Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita con vínculos en el fútbol argentino.

La medida fue solicitada por la fiscal Cecilia Incardona luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora. La ausencia complicó su situación procesal y aceleró el pedido de detención.

Según la investigación, Vallejo estaría vinculado a operaciones financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino, entidad presidida por Claudio Tapia. Los investigadores lo consideran una pieza central dentro de una estructura que habría operado a través de su firma con conexiones en distintos clubes del país.

De acuerdo a las denuncias radicadas en la causa, el dinero facilitado por Sur Finanzas a instituciones con problemas económicos habría sido utilizado, presuntamente, para el lavado de activos.

El expediente está a cargo de Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dirigida por el fiscal Diego Velasco. En ese marco, se investiga un supuesto esquema financiero ilegal que habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente.

Vallejo debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita y de lavado de dinero por el manejo irregular de fondos vinculados a clubes del fútbol argentino.