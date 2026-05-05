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Vóley

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final

La sanción fue aplicada por la ACLAV tras la serie final ante Ciudad y generó fuerte malestar en el club sanjuanino. Desde UPCN cuestionaron el reglamento, hablaron de un trato desigual y defendieron la decisión que derivó en la multa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras consagrarse campeón, UPCN Vóley deberá afrontar una multa millonaria aplicada por la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), luego de una serie de incumplimientos durante la final ante Ciudad. La sanción fue determinada por el Tribunal de Penas de la entidad, que regula este tipo de situaciones disciplinarias, desde tarjetas hasta informes arbitrales. En este caso puntual, el conflicto se originó por la negativa del equipo sanjuanino a permitir la colocación de micrófonos durante los tiempos muertos, una exigencia vinculada a la transmisión televisiva.

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Según confirmó José "Pepe" Villa en Paren las Rotativas, la institución fue multada en los cuatro partidos de la serie, acumulando una cifra cercana a los 10 millones de pesos. La medida se habría impulsado a partir de la transmisión oficial de la final, que buscaba captar el audio de las charlas técnicas para el público.

La decisión, sin embargo, derivó en sanciones reiteradas, lo que profundizó el malestar dirigencial. El secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, fue contundente al justificar la postura del equipo. “Es una barbaridad que el otro equipo se entere de la estrategia por la televisión”, afirmó. En esa misma línea, el entrenador Fabián Armoa había sido claro en su postura: “Hay información que no me gusta compartir, son códigos que manejamos que en las finales son importantes”.

En este contexto, Villa recordó también la relación tirante que ha mantenido con ACLAV, que llevó incluso a ausentarse de la Liga Argentina durante un tiempo. “No queríamos jugar más. Me reuní con Armoa y la comisión porque el reglamento siempre parece favorecer a otros. Todo es muy ‘porteño’ allá y nosotros somos el equipo que más gente lleva”, afirmó.

Pero las críticas no se quedaron solo en la organización. Villa apuntó directamente contra figuras influyentes del vóley nacional, como José Montesano y Hugo Conte, a quienes acusó de tener una postura hostil hacia el club. Según planteó, ambos son “anti-UPCN” y actúan en contra de la institución. En el caso de Montesano, fue más allá y aseguró que durante las transmisiones “hincha en contra”, algo que -según dijo- se refleja en su tono y en la forma en que relata los puntos del rival.

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