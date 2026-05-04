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La final del Apertura ya tiene sede: se jugará en Córdoba

La AFA confirmó que el partido decisivo será el domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes, dejando de lado al Madre de Ciudades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Torneo Apertura entra en su tramo más caliente y ya tiene escenario definido para el partido más importante. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió que la final se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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La decisión se tomó pocas horas después de que quedaran conformados los cruces de octavos de final. De esta manera, el duelo que consagrará al campeón cambiará de sede respecto a las últimas ediciones, ya que no se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, que venía siendo el anfitrión habitual.

El Kempes, con capacidad para más de 57 mil espectadores, vuelve a posicionarse como una de las plazas fuertes del fútbol argentino. Además de su infraestructura, desde la organización valoraron la conectividad de la ciudad de Córdoba, tanto por vía aérea como terrestre, para facilitar el acceso de los hinchas.

La última final disputada en este estadio fue en marzo de 2024, cuando River Plate venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina.

Mientras tanto, el certamen ya tiene definidos los cruces de octavos de final, que se jugarán el próximo fin de semana:

Parte alta del cuadro (domingo):

  • Estudiantes de La Plata vs. Racing Club
  • Rosario Central vs. Independiente
  • River Plate vs. San Lorenzo
  • Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Parte baja del cuadro (sábado):

  • Independiente Rivadavia vs. Unión de Santa Fe
  • Talleres de Córdoba vs. Belgrano
  • Boca Juniors vs. Huracán
  • Argentinos Juniors vs. Lanús

Con el cuadro ya armado y la sede confirmada, el Apertura entra en cuenta regresiva hacia una definición que promete alto voltaje.

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