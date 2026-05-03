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Los puntajes ante Colegiales

El Verdinegro y una tarde para el olvido en Merlo: el uno por uno

San Martín tuvo una tarde deslucida, nunca logró acomodarse tras el golpe inicial y terminó cediendo ante un rival que manejó mejor los tiempos. El equipo sanjuanino cayó 2-0. Los números del equipo de Schiapparelli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Verdinegro no estuvo a la altura y se volvió con las manos vacías. San Martín cayó 2-0 ante Colegiales por la fecha 12 de la Primera Nacional, en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el arranque y en el que nunca logró reaccionar tras el gol tempranero del local. El uno por uno.

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1. Sebastián Robles (6): Respondió cuando lo llamaron. Tuvo una atajada clave que evitó el segundo en un momento complicado y achicó bien los espacios, aunque poco pudo hacer en los goles. El mejor del equipo.

2. Emanuel Aguilera (3): Muy impreciso y dubitativo. Sufrió en cada avance del rival y protagonizó un error grosero que dejó a un delantero mano a mano con Robles.

3. Hernán Zuliani (5): Intentó ser una salida clara y tuvo una de las más peligrosas con un tiro libre de zurda que pasó cerca del palo del arquero. Correcto, pero sin peso decisivo.

4. Facundo Nadalín (4): No logró afirmarse en el partido. Le costó en la marca y no aportó demasiado en ataque.

5. Nicolás Pelaitay (3): Muy flojo rendimiento. Perdido en el mediocampo, sin recuperación ni claridad para distribuir.

6. Manuel Cocca (4): De lo más rescatable de la primera parte por el buen control y visión para salir jugando. Se fue apagando con el correr del partido y le costó la marca.

7. Sebastián Jaurena (4): Presionó alto, pero en defensa sufrió: en su sector se gestó una de las jugadas que terminó en gol.

8. Leonardo Monje (2): Muy bajo nivel. Intentó remates sin éxito y nunca fue solución. Fue uno de los primeros que se fue reemplazado.

9. Nazareno Fúnez (5): Peleó solo arriba. Batalló con los centrales, pero le faltó compañía y claridad en los metros finales.

10. Sebastián González (4): Intermitente. No logró hacerse eje del equipo, generar juego ni mucho menos ser eslabón del equipo, que esta tarde lo necesitó.

11. Bruno Juncos (4): Intentó desequilibrar, pero estuvo contenido y sin precisión en los últimos metros. Poco aporte. También se fue reemplazado en el complemento.

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