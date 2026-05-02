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Fórmula 1

¡Gran clasificación de Colapinto! Largará en 8° lugar en Miami

El piloto argentino mostró un gran rendimiento en la clasificación del GP de Miami. Se metió en la Q3 y partirá desde la cuarta fila en una carrera que podría disputarse bajo lluvia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y tendrá una posición expectante para el Gran Premio de Miami. El piloto argentino completó una sólida clasificación este sábado y partirá desde el octavo lugar en una carrera que promete emociones, marcada además por el pronóstico de lluvia y la paridad entre los equipos de punta.

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Después de una Sprint complicada, en la que un toque con Max Verstappen lo dejó sin chances de pelear por los puntos, el corredor de Alpine mostró una rápida recuperación y logró meterse entre los diez mejores tiempos de la qualy.

Un inicio exigente bajo el calor de Miami

La clasificación se disputó en condiciones extremas, con más de 50 grados sobre el asfalto. En la Q1, Colapinto salió con neumáticos usados y realizó una primera tanda sin buscar una vuelta rápida.

Más tarde, ya con un ritmo más competitivo, registró 1:29.917 para ubicarse dentro de los diez primeros y luego mejoró hasta 1:29.584 con gomas blandas nuevas, resultado que le permitió avanzar sin sobresaltos a la Q2.

La primera parte de la sesión dejó varias sorpresas, entre ellas las eliminaciones de Fernando Alonso, Lance Stroll y Sergio Pérez. Además, Gabriel Bortoleto no pudo completar una vuelta rápida luego de sufrir inconvenientes en su auto.

Alpine mostró competitividad y se metió en la pelea

En la Q2, Alpine confirmó un rendimiento sólido. Colapinto marcó 1:28.975 en su primer intento y se acomodó rápidamente entre los mejores tiempos de la tanda.

En los minutos finales, la mayoría de los pilotos salió a buscar una mejora, aunque el argentino consiguió sostenerse dentro del corte y avanzó a la Q3 junto a su compañero Pierre Gasly.

El pase al último segmento de clasificación representó un nuevo paso importante para Colapinto, que sigue consolidándose en la máxima categoría y logró nuevamente ubicarse entre los protagonistas de la jornada.

Un pequeño susto y un gran resultado

La Q3 tuvo un momento de tensión para el argentino. Antes de salir a pista en el intento decisivo, su Alpine presentó una demora en la salida de boxes y el piloto debió realizar maniobras desde el volante hasta que el auto respondió.

Finalmente pudo completar la vuelta y selló un valioso octavo puesto con un tiempo de 1:28.762, quedando por delante de Isack Hadjar y también de Gasly.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen partirá segundo.

Con este resultado, Colapinto largará desde la cuarta fila y tendrá una buena oportunidad para sumar puntos en un circuito que históricamente ofreció carreras impredecibles.

Así quedó la grilla de largada del GP de Miami

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Sergio Pérez (Cadillac)
  22. Gabriel Bortoleto (Audi)

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