Video: rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional

El automovilismo volvió a ser protagonista en San Juan con una postal poco habitual: el rugido de los motores del Turismo Nacional atravesó el corazón de la ciudad y atrapó la atención de todos los que circulaban por el centro. La actividad formó parte de la acción promocional “TN por San Juan”, que anticipa la llegada de la categoría al mítico autódromo de Villicum.

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Automovilismo El TN vuelve al Villicum: un repaso de los números del circuito sanjuanino

La caravana de autos de competición comenzó su recorrido en la Plaza 25 de Mayo alrededor de las 18:30 horas, y desde allí tomó por Avenida José Ignacio de la Roza rumbo al oeste. El paso de los vehículos generó sorpresa, fotos y videos de vecinos y turistas que no esperaban encontrarse con el espectáculo fierrero en plena tarde sanjuanina.

El trayecto continuó hasta la intersección con calle Urquiza, donde los autos giraron hacia el norte para emprender el tramo final que los llevó hasta el Estadio Aldo Cantoni, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la provincia, que ofició de punto de llegada y cierre de la exhibición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2049994265002991828&partner=&hide_thread=false Rugió el centro sanjuanino con el desfile de autos del Turismo Nacional



En la previa de su paso por el Circuito San Juan Villicum, el TN realizó un paseo de autos por las calles de San Juan y convirtió la tarde del jueves en una verdadera fiesta fierrera que reunió a fanáticos y… pic.twitter.com/T7PFAvCA6X — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 30, 2026

TN en San Juan:

La cuarta fecha de la temporada 2026 del TN se celebrará este fin de semana en el Circuito Villicum, Albardón.

Sábado 02-05

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 08.40 a 09.10

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 09:15 a 09:45

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 09.50 a 10.20

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 10.25 a 10.55

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 11.00 a 11.25

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 11.30 a 11.55

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 12.00 a 12.25

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 12.30 a 12.55

1° clasificación Clase 2 - Grupo A - 15.10 a 15.20

1° clasificación Clase 2 - Grupo B - 15.25 a 15.35

1° clasificación Clase 2 - Grupo C - 15.40 a 15.50

1° clasificación Clase 3 - Grupo A - 16.10 a 16.20

1° clasificación Clase 3 - Grupo B - 16.25 a 16.35

1° clasificación Clase 3 - Grupo C - 16.40 a 16.50

2° clasificación Clase 2 - Grupo A - 17.20 a 17.30

2° clasificación Clase 2 - Grupo B - 17.35 a 17.45

2° clasificación Clase 2 - Grupo C - 17.50 a 18.00

Domingo 03-05

1° serie Clase 2 - 09:10 (5 vueltas)

2° serie Clase 2 - 09:35 (5 vueltas)

3° serie Clase 2 - 10:05 (5 vueltas)

1° serie Clase 3 - 11:20 (5 vueltas)

2° serie Clase 3 - 11:45 (5 vueltas)

3° serie Clase 3 - 12:10 (5 vueltas)

Final Clase 2 - 12:55 (15 vueltas o 35 minutos)

Final Clase 3 - 14:05 (18 vueltas o 40 minutos)

Las entradas se encuentran disponibles en el sitio autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $15.000 para las tribunas generales y $40.000 para el sector de boxes