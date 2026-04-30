Peñarol se hace gigante: inaugurará su propia cantina en la sede de calle Chile

El Club Sportivo Peñarol sigue ampliando sus horizontes y esta vez no se trata de lo deportivo. En una movida que apunta a reforzar el rol social de la institución, el Bohemio se prepara para inaugurar un espacio de cantina y buffet que promete convertirse en un nuevo punto de reunión para socios, familias y amantes del fútbol.

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La iniciativa, con una estética bien futbolera y un ambiente pensado para compartir, busca darle vida a un sector del club que hasta ahora no tenía movimiento constante. Ubicado sobre calle Chile, el proyecto también impacta en la zona, generando mayor actividad y ofreciendo un lugar de encuentro abierto a toda la comunidad.

La cantina funcionará todos los días, con una propuesta gastronómica que abarca desde desayunos por la mañana hasta cenas por la noche, pasando por almuerzos completos al mediodía. La idea es acompañar la rutina del club: desde los chicos de la escuelita hasta quienes alquilan las canchas o simplemente se acercan a disfrutar del predio.

Detrás de la gestión estará Brian Páez, Ángel Castro y Cristian González, encargados de llevar adelante el funcionamiento de este nuevo espacio que combina lo social con lo deportivo

Pero el proyecto no termina ahí. Desde la institución ya piensan en seguir creciendo con la incorporación de un gimnasio dentro del predio, lo que ampliará aún más la oferta para socios y vecinos.

La inauguración será este viernes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, y contará con una jornada especial: degustación de vinos, almuerzo con locro y asado, shows en vivo y un DJ para el cierre desde la tarde.

La invitación no es sólo para hinchas de Peñarol, sino también para dirigentes, referentes y protagonistas del fútbol sanjuanino. El objetivo es claro: celebrar, compartir y consolidar un espacio que trascienda lo futbolístico.