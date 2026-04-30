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Cosas del fútbol

Michael Jackson, nuevo técnico de un equipo inglés: estallaron los memes por la llamativa situación

Se trata del Burnley, que ascendió esta temporada y volvió a descender. En la mañana de este jueves se anunció la partida de Scott Parker tras dos años en el club. Su reemplazante, homónimo del artista, lo puso en boca de todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Burnley y Scott Parker han rescindido su contrato de mutuo acuerdo después de que los 'Clarets' hayan confirmado su descenso al Championship, segunda categoría del fútbol inglés. El equipo de Turf Moor hizo oficial su segunda caída en las últimas tres temporadas después de caer hace una semana contra el Manchester City.

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Sin embargo, el anuncio se terminó haciendo viral en las redes sociales por un motivo insólito. Es que el reemplazante de Parker para lo que resta de la temporada será un entrenador que forma parte de la institución y ya ejerció esa función en 2020 pero que rápidamente captó la atención de todos gracias a su nombre: se llama Michael Jackson.

En el cierre de un año de frustración, goleadas y decepciones, los fanáticos del Burnley y todos en la Premier, celebraron la llegada del DT recordando al Rey del Pop, el cantante estadounidense que dominó el ambiente de la música durante décadas hasta su muerte, en junio de 2009.

Como era de esperar, los memes estuvieron a la orden del día en Inglaterra, en una forma divertida de recibir la noticia y despertarles una sonrisa a los pobres hinchas del Burnley, condenados a jugar otra temporada en la segunda del fútbol británico.

Los mejores memes dedicados a Michael Jackson, DT del Burnley

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FUENTE: Clarín con información de Agencias

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