La Reserva de San Martín, en crisis y el equipo más goleado del torneo: atado al fondo de la tabla y el cambio de DT a mitad de camino

La Reserva de San Martín está golpeada. No está teniendo una buena campaña en el Torneo Proyección y eso se nota en el fecha a fecha. No levanta el ancla y sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones, que lo tiene con 6 puntos en la Zona B. Como si fuera poco, esta tarde fue goleado 6-1 por Lanús y la alarma volvió a activarse. Un equipo en crisis.

Torneo Proyección Otro golpazo para la Reserva de San Martín: fue goleado 6-1 por Lanús y se hunde en el fondo de la tabla

En once fechas sacó nada más que seis unidades: nueve fueron derrotas y dos las victorias en este campeonato. Las buenas fueron por el mismo resultado 2-1 ante Ferro y Newell's. Sin embargo, la caída con goleada ante el Granate fue lo que terminó quebrando el ánimo del plantel.

De acuerdo al fecha a fecha de este año, los pibes verdinegros aún no han podido encontrar el rumbo y son el equipo más goleado del Torneo Proyección con 39 goles en contra, un número que asusta y pone en jaque a todos, principalmente a los jugadores, que son quienes saltan a la cancha cuando le toca disputar un duelo más. En el camino, la historia sufrió modificaciones con la salida de Mauricio Fernández. El DT fue echado de su cargo tras la abultada derrota 8-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y eso terminó cambiando las cosas.

image Mauricio Fernández fue despedido de su cargo tras la derrota frente a Defensa y Justicia.

Su salida involucró subir a otro del paño de la cantera y quién tomó el mando del equipo fue Fernando Ochoaizpur, un ex jugador que vistió los colores de San Martín en la temporada 1996/1997 y no le tembló el pulso al agarrar el fierro caliente de un equipo golpeado y vacío.

Bajo ese panorama y desde la llegada de Ochoaizpur, el equipo sanjuanino salió victorioso en su presentación frente a la Lepra rosarina, luego perdió el clásico con Godoy Cruz y este miércoles cayó 6-1 ante Lanús. No es fácil levantar el ancla y los ánimos en Concepción no son muy buenos. Tarea difícil para el nuevo DT, que tendrá que trabajar mucho en el semillero.

Al campeonato le quedan siete fechas en la que el verdinegro deberá enfrenta a Belgrano, Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia, Colón de Santa Fe, Central Córdoba, Estudiantes y Quilmes

El fecha a fecha que castiga:

1. perdió 2-1 con Platense

2. perdió 4-0 con Rafaela

3. perdió 4-1 con Independiente

4. perdió 4-1 con Boca

5. ganó 2-1 con Ferro

6. perdió 6-1 con Huracán

7. perdió 2-1 con Estudiantes de Río Cuarto

8. perdió 8-0 con Defensa y Justicia

9. ganó 2-1 con Newell's

10. perdió 1-0 con Godoy Cruz

11. perdió 6-1 con Lanús

Así está la tabla de posiciones: