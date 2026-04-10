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La Reserva de San Martín, sin DT: Mauricio Fernández fue despedido de su cargo tras la goleada en Florencio Varela

El entrenador no seguirá al frente del equipo verdinegro, luego de la tremenda goleada 8-0 ante Defensa y Justicia. La dirigencia decidió cambiar el capitán del barco y confirmó a su sucesor para lo que resta del Torneo Proyección. El equipo está último en la tabla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La crisis de la Reserva de San Martín tuvo su punto de quiebre tras la contundente derrota por 8-0 frente a Defensa y Justicia. Luego de ese resultado, Mauricio Fernández fue despedido de su cargo, en un contexto marcado por los malos resultados y el flojo rendimiento. ¿Quién será su reemplazante?

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El conjunto sanjuanino atraviesa un presente preocupante en la Copa Proyección: suma apenas 3 puntos en ocho fechas y se encuentra en el fondo de la tabla, lejos de los puestos de clasificación y sin señales de recuperación en el corto plazo. La goleada sufrida en Florencio Varela terminó por acelerar una decisión que ya se evaluaba puertas adentro.

Ante este panorama, la Comisión Directiva actuó con rapidez y definió al sucesor. Fernando Ochoaizpur será quien se haga cargo del plantel de Reserva para intentar revertir la situación en lo que resta del certamen. El nuevo entrenador conoce la institución, ya que vistió la camiseta de San Martín en la temporada 2003/2004, y ahora tendrá el desafío de enderezar el rumbo de un equipo golpeado.

Mauricio Fernández había asumido el 4 de enero del 2025: tuvo seis años de dedicación ininterrumpida en el club verdinegro y un profundo conocimiento de las categorías formativas, el DT venía de dirigir la Local y desafío a los gigantes el año pasado, cuando la Reserva llegó hasta instancias finales del campeonato

Por otra parte, también se confirmaron movimientos en las divisiones juveniles: Acevedo asumirá como director técnico de las categorías Cuarta y Quinta, lugares que quedaron vacantes.

Hasta el momento, el club de Concepción no emitió un comunicado al respecto

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