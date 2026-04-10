Un exSan Martín se reencontró con Riquelme y le regaló una camiseta especial

El paso de Boca Juniors por Chile dejó mucho más que fútbol. En medio de la agenda del equipo xeneize, se produjo un encuentro que llamó la atención: Jorge Luna, actual jugador de Santiago Wanderers y ex San Martín de San Juan, se reencontró con Juan Román Riquelme.

El mediocampista le entregó una camiseta del conjunto de Valparaíso con el apellido “Riquelme” en el dorso, en un gesto que rápidamente se volvió viral. “Mi amigo con la del más grande SW”, escribió Luna en sus redes sociales, junto a imágenes del momento que compartieron.

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Para el público sanjuanino, la escena tuvo un valor agregado. Luna vistió la camiseta de San Martín entre 2017 y 2018, en plena etapa del club en la Primera División, donde se destacó por su juego creativo y su influencia en el mediocampo. Su paso dejó un buen recuerdo entre los hinchas verdinegros.

Hoy, con presente en el fútbol chileno, Luna volvió a ser noticia, esta vez fuera de la cancha, protagonizando un cruce con una de las máximas figuras del fútbol argentino. Una postal que une trayectorias, camisetas y recuerdos, y que vuelve a poner a un ex San Martín en el centro de la escena.