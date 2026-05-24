Video: doblete de 'Uvita', el brazo de Rivero que lo cambió todo y un final para el infarto

BelgranoImpropio de una final, la del Torneo Apertura brilló por los goles. En un partido para el infarto, River estuvo dos veces en ventaja gracias a los goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, descuento de por medio de Leonardo Morales, pero sobre el final Nicolás Fernández se convirtió en héroe de Belgrano y marcó un doblete para el 3-2.

Insólito Llevó las cenizas de su padre "pirata" a la final de Belgrano contra River

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A los 17´ del primer tiempo, cuando el partido ya anticipaba emociones ante las chances que habían tenido ambos equipos en el arranque, una gran jugada colectiva entre Marcos Acuña y Galván terminó en los pies del delantero, que estuvo en el lugar indicado y en el momento justo para empujarla al fondo de la red.

Con complicidad de Emiliano Rigoni ante su fallo en la marca, el juvenil de River desbordó por izquierda y centró por abajo para que Colidio definiera. Es el noveno gol que el ex Boca le anota a un equipo cordobés, un dato que expone que le sienta bien enfrentar a rivales de esas latitudes. Además, venía de anotar el tanto -de penal- del triunfo ante Rosario Central, en las semifinales del Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2058622612217999431&partner=&hide_thread=false "Colidio":

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Pero, frenética y de ida y vuelta, la final no le dio tregua al elenco de Eduardo Coudet y a los 25´ llegó el empate de Belgrano. La pelota parada fue la clave para el Pirata y tuvo como gran protagonista, vaya paradoja, a un reconocido hincha de River: Morales. El central ganó con solidez en las alturas del área y conectó un furibundo cabezazo cruzado, que fue imposible para un Santiago Beltrán que ya había salvado a su equipo en un par de oportunidades previas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2058624869705613399&partner=&hide_thread=false "Morales":

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Para colmo, no es la primera vez que el experimentado defensor de 35 años le convierte un gol al equipo de sus amores: ya lo había amargado en el pasado, cuando vestía los colores de Gimnasia.

Sobre el cuarto de hora del complemento, otra vez el tándem Colidio-Galván hicieron festejar a la parcialidad riverplatense en Córdoba: el punta condujo de manera perfecta, esperó el momento justo y asistió al volante, que definió con eficacia de zurda para el 2-1 de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058637968928096620&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ ARRIBA RIVER: asistencia de Colidio y gol de Galván para el 2-1 del Millonario contra Belgrano.



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Sin embargo, a los 40 del segundo tiempo un penal con VAR mediante que Uvita Fernández clavó en el ángulo, le dio vida a Belgrano. Una mano de Lautaro Rivero dentro del área fue revisada y decretada como infracción por Yael Falcón Pérez tras el chequeo, y el delantero le cambió el palo a Beltrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2058644153223790623&partner=&hide_thread=false ¡¡EL GOL DE PENAL DE UVITA FERNÁNDEZ PARA EL 2-2 DE BELGRANO ANTE RIVER PLATE EN EL KEMPES!! pic.twitter.com/WwfZ2zpta7 — dataref (@dataref_ar) May 24, 2026

Minutos después, de manera agónica, apareció otra vez en el área para definir de zurda y superar al arquero de River. El punta, intratable, no perdonó y en una ráfaga le dio el título a Belgrano ante River.