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Llevó las cenizas de su padre "pirata" a la final de Belgrano contra River

Ocurrió en la previa del partido decisivo en el estadio Mario Alberto Kempes. El hincha explicó que quiso cumplir el deseo de su papá, fallecido hace cinco años, y aseguró que “los va a ayudar desde el cielo”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la antesala de la final entre Belgrano y River disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, una escena cargada de emoción se volvió protagonista entre los hinchas del “Pirata”. Ariel, simpatizante del conjunto cordobés, llegó al estadio con un objeto muy especial: las cenizas de su padre. Según relató, tomó la decisión como una forma de hacerlo presente en un partido que considera histórico para el club.

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“Son las cenizas de mi viejo, que falleció hace cinco años. Él nos dejó este legado, siempre nos regalaba la camiseta de Belgrano. Hoy es el partido más importante y está acá con nosotros”, expresó en diálogo con TN.

Visiblemente conmovido, el hincha aseguró que siente el acompañamiento de su padre en este momento. “Mi viejo nos va a ayudar desde el cielo. Anoche estuve en el cumpleaños de 15 de una sobrina y le dije a mi mamá que lo iba a traer, porque él hubiera querido estar”, contó.

Finalmente, Ariel anticipó qué hará con las cenizas una vez terminado el encuentro: su intención es llevarlas al estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, otro lugar emblemático para los seguidores de Belgrano.

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