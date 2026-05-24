Escándalo: jugadores del fútbol jachallero se fueron a las trompadas

Lo que debía ser una tarde de fiesta para el inicio del campeonato oficial de Primera División “Agustín Enrique ‘Flaco’ Aciar” terminó empañado por un lamentable episodio de violencia en el fútbol jachallero. En la cancha de Niquivil, el encuentro entre el local y Argentinos de La Florida, correspondiente a la primera fecha del certamen, finalizó con golpes y un clima de máxima tensión entre los protagonistas.

En lo estrictamente futbolístico, Argentinos de La Florida se quedó con una valiosa victoria por 2 a 1 en condición de visitante, en un partido que marcó el comienzo del torneo. Sin embargo, el resultado quedó rápidamente en un segundo plano luego de que se desatara un enfrentamiento a trompadas que generó preocupación entre quienes estaban presentes.

La situación escaló en cuestión de segundos y transformó una jornada deportiva en un escenario cargado de tensión. El arranque del campeonato quedó marcado por un episodio que vuelve a poner el foco sobre la violencia en las canchas del fútbol del interior, justo cuando la pelota empezaba a rodar con ilusión renovada en Jáchal. El video (Gentileza: Jáchal transmite): Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2058707351717245231&partner=&hide_thread=false Escándalo en el fútbol jachallero: trompadas entre jugadores en el arranque del campeonato



El arranque del Campeonato Oficial de Primera División “Agustín Enrique ‘Flaco’ Aciar” en el fútbol jachallero quedó envuelto en un clima de tensión luego de un violento episodio… pic.twitter.com/qi434j3O1l — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 25, 2026

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