Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Apertura sanjuanino

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entró en etapa decisiva. Tras disputarse ocho encuentros en la jornada del sábado -y con un partido aún pendiente- quedaron definidos los cruces de cuartos de final.

Temporada 2026 La Liga Universitaria calienta motores: mirá cuándo comienza y el nuevo formato que tendrá

Desamparados cerró la fase regular en lo más alto de la tabla luego de empatar 1 a 1 ante Unión de Villa Krause. Axel Brizuela puso en ventaja al conjunto visitante, mientras que Omar Benavidez igualó para el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas. Unión, en tanto, terminó en la sexta posición.

Uno de los clasificados sobre el cierre fue Peñarol. El equipo de Chimbas rescató un empate sin goles frente a Rivadavia en condición de visitante, resultado que le permitió alcanzar el octavo puesto y meterse entre los mejores del certamen.

También logró su objetivo Alianza, que en Alto de Sierra venció 1 a 0 a López Peláez con un tanto de Gonzalo Avellaneda en el primer tiempo. El triunfo le permitió ubicarse séptimo, mientras que su rival quedó noveno y fuera de competencia.

En Ullum, Villa Ibáñez protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 4 a 0 sobre Juventud Zondina. Nahuel Jofré fue la figura con tres tantos, y Enzo Molina completó el marcador.

Otro de los encuentros con varios goles fue el empate 2 a 2 entre Minero y Atenas. Para el conjunto local convirtieron Agustín Torres y Nicolás Villalba, mientras que Juan Barrionuevo y Lorenzo López anotaron para la visita.

En el Sur sanjuanino, 9 de Julio se hizo fuerte fuera de casa y derrotó 3 a 1 a Carpintería. Valentín Torres y Franco Leyes —en dos oportunidades— marcaron para el ganador, mientras que Abel Donoso descontó para el local.

San Lorenzo de Ullum, ya clasificado, también sumó de a tres al superar 1 a 0 a Sportivo Sarmiento como visitante, con gol de Ariel Sánchez.

Distinta fue la situación de Trinidad, que pese a vencer 2 a 1 a Colón Junior —con goles de Luciano Gallastegui y Juan Fernández— no logró meterse en la siguiente instancia. Leonel Trozzi había anotado para el equipo perdedor.

Cómo será la siguiente fase

Con este panorama, los cruces de cuartos de final serán los siguientes: Desamparados enfrentará a Peñarol con ventaja deportiva; 9 de Julio recibirá a San Lorenzo; Minero jugará ante Alianza; y Colón Junior se medirá con Unión de Villa Krause.