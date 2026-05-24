Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas en Racing: "Era un final de ciclo"

El presidente de Racing, Diego Milito, habló públicamente por primera vez luego de la salida de Gustavo Costas como entrenador del club y reconoció que la dirigencia consideró que “era un final de ciclo” tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la serie de malos resultados que atravesó el equipo en el último semestre. “Es un día triste que nunca pensamos que iba a llegar”, expresó el exfutbolista durante una conferencia de prensa.

Milito explicó que la decisión fue tomada de manera consensuada junto a la secretaría técnica y remarcó que el desgaste futbolístico terminó siendo determinante. “Coincidimos en que era necesario”, sostuvo el mandatario académico, quien además reveló su malestar por la difusión anticipada de la noticia: “Me sorprendió que se filtre”, afirmó al referirse a las versiones que comenzaron a circular antes del anuncio oficial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la eliminación ante Caracas en el Cilindro por la Copa Sudamericana terminó de precipitar la salida del entrenador, pese a que Costas tenía contrato vigente hasta 2028 y venía de conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. La dirigencia consideró que el equipo no logró sostener un rendimiento competitivo durante el semestre y decidió iniciar una nueva etapa futbolística.

A pesar de la decisión, Milito destacó el valor histórico del ciclo de Costas y el vínculo emocional que mantiene con el club. La salida del entrenador provocó una fuerte reacción entre los hinchas, que acompañaron al entrenador durante su última práctica en Avellaneda. Mientras tanto, Racing ya comenzó la búsqueda de un reemplazante y Hernán Crespo aparece como el principal candidato para asumir en la Academia.