Racing quiere un príncipe: Diego Milito anunció sus ganas de ser candidato a presidente

"Hola hinchas y socios de Racing. Les grabo este video con mucha alegría para comunicarles que finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año. Esta es una decisión que tomo con el corazón, pero también con la cabeza”.

Luego de su retiro, el exdelantero se desempeñó como mánager en la gestión de Víctor Blanco. Estuvo como responsable de las decisiones ligadas al área de fútbol entre 2017 y 2020, período en el que la Academia dio dos vueltas olímpicas. “Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar”, indicó.

Si bien no quiso dar nombres, Milito aseguró que estará rodeado por varias personas con su misma pasión y sangre albiceleste: “No lo haré solo. Me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos”.

Con la ilusión a flor de piel de llevar a cabo un proyecto ambicioso institucional y deportivamente en el club de sus amores, el Príncipe dio más detalles: “Seguramente no será fácil, ni lo haremos de la noche a la mañana, pero estoy convencido que entre todos podremos lograrlo. Digo entre todos porque creo absolutamente en los equipos de trabajo y no en un modelo presidencialista. Creo en un club con profesionales en cada área, con una visión estratégica clara y visión a mediano y largo plazo. También considero esencial inversión en una infraestructura acorde a la magnitud de nuestro escudo”.

Por otro lado, mientras el Gobierno intenta instalar el modelo de las SAD en el fútbol argentino, Milito se plantó en la vereda de enfrente: “Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nadie mejor que nuestros socios para que sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club”.

Ya sobre el cierre de su discurso, el goleador expresó su fanatismo racinguista y dejó en claro que no quiere llegar al poder para hacer negociados ni para seguir escalando en la política: “Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial. Donde alguna vez supimos estar. Y estoy convencido que con una buena gestión y el apoyo incondicional de todos ustedes, podemos lograrlo”.

A falta de un puñado de meses para que hablen las urnas, Milito le envió un mensaje a la gente: “Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño. Muchas gracias. Los abrazo con el corazón”.

LA PUBLICACIÓN DE DIEGO MILITO:

PASAJE A CUARTOS DE LA SUDAMERICANA EN LA ANTESALA AL CLÁSICO:

Racing vapuleó 6-1 a Huachipato de Chile y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un global 8-1. En el Cilindro de Avellaneda, la Academia se impuso gracias a los tantos de Baltasar Rodríguez a los diez minutos, Maravilla Martínez a los 26′ y Johan Carbonero (31′ y 48′); descontó a los 3′ del complemento Brayan Palmezano de penal. Luego, aumentaron para el equipo argentino Marco Di Cesare (6′) y Agustín Almendra (10′). Además, el arquero chileno Fabián Cerda le contuvo un penal a Juanfer Quintero en el primer tiempo.