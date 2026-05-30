Los Pumas 7s le ganaron con lo justo a Francia y avanzaron a semifinales

Los Pumas 7s tuvieron una jornada soñada en Valladolid, España, donde derrotaron a sus pares de Nueva Zelanda y Francia para meterse en las semifinales en una nueva fecha del Circuito Mundial de Seven.

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La actividad de este sábado para los dirigidos por Santiago Gómez Cora inició durante la mañana, con el cómodo triunfo por 24-0 sobre Nueva Zelanda, gracias a los tries de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro, además de las tres conversiones de Santiago Vera Feld.

Este triunfo le permitió a la Argentina finalizar primero en el Grupo B, ya que este viernes había derrotado a Alemania (26-17) y a Uruguay (40-14).

La siguiente presentación de Los Pumas 7s se dio pasado el mediodía de este sábado, con un apretado triunfo por 21-19 ante Francia, que es una de las grandes potencias de la categoría.

Los Pumas tuvieron un primer tiempo arrasador y lograron irse al entretiempo con una ventaja de 21-0, debido a los tries de De Haro, Moneta y Santino Zangara y a las tres conversiones de Vera Feld.

Pese a que en la segunda mitad el dominio perteneció en todo momento a los franceses, Los Pumas pudieron aguantar el resultado para conseguir el boleto para la próxima instancia.

El rival de Los Pumas en las semifinales será Sudáfrica, que derrotó 14-12 al local España, en un encuentro que está programado para este domingo a las 6 de la mañana (hora de Argentina).

FUENTE: Agencia NA