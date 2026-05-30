Ciclismo

Así será la Temporada de Pista, con 11 fechas y actividad permanente entre julio y septiembre

La Federación Ciclista Sanjuanina dio a conocer el Calendario Oficial para la Temporada de Pista 2026. Bajo el sentido homenaje a Don José Carlos Rufino, la acción se concentrará casi en su totalidad en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ciclismo sanjuanino ya palpita lo que será una nueva y vibrante Temporada de Pista 2026. La Federación Ciclista Sanjuanina presentó de manera oficial el cronograma de competencias que le dará vida a las tardes invernales y de principios de primavera, confirmando un total de 11 fechas que prometen mantener la actividad de manera permanente y sin respiro entre los meses de julio y septiembre próximo.

La presente edición de la temporada de piñón fijo tendrá un significado muy especial para el ambiente local, ya que el calendario completo se desarrollará en "Homenaje a Don José Carlos Rufino", un justo reconocimiento a su invaluable trayectoria y aporte al deporte de las dos ruedas en la provincia. La acción sobre el óvalo se concentrará casi en su totalidad en el gigante de Pocito, a excepción de una sola jornada que aún aguarda por la definición de su sede.

A continuación, el desglose completo de las 11 fechas que le darán forma al campeonato:

Mes de Julio

  • 1ª Fecha: Domingo 12 de julio – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 2ª Fecha: Sábado 25 de julio – Velódromo Vicente Alejo Chancay

Mes de Agosto

  • 3ª Fecha: Domingo 2 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 4ª Fecha: Domingo 9 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 5ª Fecha: Domingo 16 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 6ª Fecha: Viernes 21 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 7ª Fecha: Domingo 30 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay

Mes de Septiembre

  • 8ª Fecha: Domingo 6 de septiembre – Escenario a confirmar

  • 9ª Fecha: Domingo 13 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 10ª Fecha: Domingo 20 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay

  • 11ª Fecha: Domingo 27 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay

