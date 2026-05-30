Así será la Temporada de Pista, con 11 fechas y actividad permanente entre julio y septiembre

El ciclismo sanjuanino ya palpita lo que será una nueva y vibrante Temporada de Pista 2026. La Federación Ciclista Sanjuanina presentó de manera oficial el cronograma de competencias que le dará vida a las tardes invernales y de principios de primavera, confirmando un total de 11 fechas que prometen mantener la actividad de manera permanente y sin respiro entre los meses de julio y septiembre próximo.
La presente edición de la temporada de piñón fijo tendrá un significado muy especial para el ambiente local, ya que el calendario completo se desarrollará en "Homenaje a Don José Carlos Rufino", un justo reconocimiento a su invaluable trayectoria y aporte al deporte de las dos ruedas en la provincia. La acción sobre el óvalo se concentrará casi en su totalidad en el gigante de Pocito, a excepción de una sola jornada que aún aguarda por la definición de su sede.
A continuación, el desglose completo de las 11 fechas que le darán forma al campeonato:
Mes de Julio
Mes de Agosto
3ª Fecha: Domingo 2 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
4ª Fecha: Domingo 9 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
5ª Fecha: Domingo 16 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
6ª Fecha: Viernes 21 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
7ª Fecha: Domingo 30 de agosto – Velódromo Vicente Alejo Chancay
Mes de Septiembre
8ª Fecha: Domingo 6 de septiembre – Escenario a confirmar
9ª Fecha: Domingo 13 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay
10ª Fecha: Domingo 20 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay
11ª Fecha: Domingo 27 de septiembre – Velódromo Vicente Alejo Chancay