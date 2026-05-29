"Muy mal animicamente": la reacción de Acuña tras quedarse fuera del Mundial

La lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa del Mundo dejó una ausencia que pocos tenían en los planes: Marcos Acuña no estará en la gran cita internacional. El lateral izquierdo de River, habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni e incluso titular en el último amistoso frente a Mauritania, quedó sorpresivamente fuera de los 26 elegidos y el impacto en su entorno fue inmediato.

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Según trascendió desde personas cercanas al futbolista, el “Huevo” atraviesa un fuerte bajón anímico luego de conocer la decisión del cuerpo técnico. La noticia, aseguran, “le cayó como una bomba” , principalmente porque el campeón del mundo venía siendo parte de todo el proceso de preparación y entendía que tenía el nivel suficiente para mantenerse dentro de la consideración.

En los últimos meses, Acuña convivió con distintas molestias físicas que limitaron su continuidad. Sobrecargas musculares, contracturas y algunos inconvenientes físicos le impidieron completar partidos importantes, como la final del Torneo Apertura ante Belgrano y el cierre del semestre frente a Blooming. Sin embargo, desde su círculo remarcan que nunca existió una lesión de gravedad que hiciera pensar en una baja de semejante magnitud.

Otro de los puntos que habría profundizado el malestar tiene que ver con la comunicación. Desde el entorno del futbolista sostienen que, hasta horas antes del anuncio oficial, Acuña no había recibido explicaciones directas por parte de Scaloni o integrantes del cuerpo técnico. Incluso, afirman que el entrenador solo se habría comunicado con los jugadores incluidos en la convocatoria final.

Para ocupar el lateral izquierdo, la Selección apostará por Nicolás Tagliafico como principal referencia, acompañado por alternativas como Facundo Medina y Valentín Barco, dos futbolistas que si bien pueden desempeñarse en el sector, llegan desde otras funciones naturales. Además, Lisandro Martínez aparece como una variante eventual, aunque todo indica que su rol estará centrado en la zaga defensiva.