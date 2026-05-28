"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, como ocurre cada vez que Lionel Scaloni da a conocer una lista, el debate futbolero se encendió en cada rincón del país. En San Juan no fue la excepción: técnicos y dirigentes locales analizaron la nómina de 26 futbolistas elegidos para defender la histórica corona obtenida en Qatar 2022 y coincidieron en algo: la ausencia de Marcos “Huevo” Acuña sorprendió y dejó un sabor amargo. También hubo lamentos por Franco Mastantuono , la joya juvenil que muchos imaginaban con chances de vivir su primera experiencia mundialista.

Más allá de la sorpresa por la ausencia del lateral de River, en el ambiente futbolero sanjuanino también apareció una corriente de buena energía y respaldo para Acuña . Varios coincidieron en que el campeón del mundo atraviesa un momento complicado desde lo físico, pero confían en que podrá recuperar su mejor versión y volver a meterse en la consideración de la Selección a futuro. La sensación general fue de tristeza por no verlo en la defensa del título, aunque también de reconocimiento a todo lo que aportó en el camino hacia la tercera estrella.

Uno de los que dejó su mirada fue Ricardo Dillon, quien reconoció que hubo nombres que lo sorprendieron en la decisión final del entrenador campeón del mundo. “Me sorprende que no esté Acuña, que terminó jugando un muy buen torneo, y Mastantuono. Pero bueno, son opciones que tiene el técnico y por algo las habrá hecho”, sostuvo. En ese sentido, consideró que Scaloni priorizó actualidad y funcionamiento, al destacar los presentes de futbolistas como Giovani Lo Celso o Nico Paz.

Dillon también se tomó un momento para hablar de un nombre que ilusiona a los sanjuaninos: Fran Álvarez. Aunque reconoció que todavía parece difícil meterse en el radar de la Selección mayor, aseguró que sería una alegría enorme verlo con chances en el futuro. “Por una cuestión de cariño y de sanjuanino, estaría buenísimo que fuera tenido en cuenta, pero por algo el técnico ha citado a los que realmente ve con las condiciones internacionales”, expresó.

En la misma línea se mostró Pachi Pascual, quien avaló en términos generales la convocatoria, aunque dejó en claro que, para él, hubo una ausencia que pesó más que el resto. “Me gustó la lista, no cambiaría mucho. Por ahí el que me hubiese gustado a mí, particularmente, es Acuña, el de River. Yo creo que ese faltó. Pero el resto coincido”, resumió.

Por su parte, Federico Acevedo puso el foco en la enorme competitividad que existe hoy dentro del fútbol argentino y valoró el abanico de opciones que tuvo Scaloni al momento de elegir. “Lo bueno de esto es que en Argentina hay unos 40 jugadores aptos para ir a un Mundial y había que elegir 26. Para mí la lista está perfecta”, analizó. A su vez, destacó especialmente la presencia de Valentín Barco: “Me gustó la convocatoria del Colo, es un jugador joven e interesante que puede darle mucho a la Selección”.

Sergio Barea también aportó su análisis y puso el foco en dos nombres que, para él, representan las grandes sorpresas de la convocatoria. “Por sorpresa, tengo dos convocatorias. Una es Facundo Medina, si bien es un jugador polifuncional y está haciendo muy buena campaña en Olympique de Marsella, fue la sorpresa. Y la otra es la convocatoria del Flaco López, el delantero de Palmeiras. Para mí esas son las dos sorpresas que hay”, explicó. Además, confesó su decepción por la ausencia de Mastantuono: “Tenía una gran ilusión, si bien no soy hincha de River, de que jugara su primer Mundial, porque para mí siempre ha sido un crack”.

Juan Colarte, en tanto, analizó línea por línea el armado del plantel y consideró que Scaloni eligió a los futbolistas que llegaban en mejor forma. “Creo que los arqueros son los que estaban en mejor nivel para ir. En defensa, la ausencia de Acuña puede sorprender, pero no estaba en un gran momento. En los volantes estaban los que se veía que podían ir”, señaló. De todos modos, reconoció algunas sorpresas personales: “Lo de Barco me sorprende un poquito y, en los delanteros, lo de López también. Me hubiese gustado que estuviera Aranda de Boca y Mastantuono, a pesar de que no venía jugando bien. Podría haber tenido una pequeña oportunidad”.

Más allá de las diferencias de opinión, entre los referentes del fútbol sanjuanino hubo un punto en común: confianza plena en la estructura que armó Scaloni y en la mezcla de juventud y experiencia que tendrá la Albiceleste.