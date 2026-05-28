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Viral

Con un emotivo video protagonizado por Scaloni y "Marito", Argentina oficializó la lista para el Mundial 2026

La AFA presentó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 con una emotiva producción protagonizada por Lionel Scaloni y el histórico utilero Mario Destéfano. El video recorrió distintos símbolos de la Selección y mostró el vínculo entre el plantel campeón del mundo y los hinchas argentinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
selección argentina

La Selección argentina confirmó este jueves la nómina definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio llegó acompañado de una producción audiovisual cargada de símbolos, referencias emocionales y un fuerte mensaje de unión entre el plantel y los hinchas de todo el país.

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Entre las principales novedades de la lista apareció la convocatoria de Valentín Barco, mientras que Marcos Acuña quedó afuera de la nómina final. Además, Lionel Messi encabezará nuevamente al equipo y se convertirá en el primer argentino en disputar seis Copas del Mundo, luego de haber participado de manera consecutiva desde Alemania 2006.

La presentación se difundió a través de las redes oficiales de la Albiceleste bajo el lema “Con toda la fuerza de los argentinos”. El video estuvo musicalizado con “Tierra Zanta”, una de las canciones más reconocidas de Trueno, y tuvo como protagonistas al entrenador Lionel Scaloni y al histórico utilero Mario Destéfano, conocido popularmente como “Marito”.

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La producción comenzó en el predio de la AFA en Ezeiza y mostró distintos rincones cargados de recuerdos recientes, entre ellos el mural dedicado al plantel campeón del mundo y bicampeón de América.

Luego, la escena se trasladó a la oficina del cuerpo técnico.

Allí apareció Scaloni sosteniendo un sobre en sus manos. Instantes después llamó a Marito y le entregó el paquete con una frase especial: “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”. El utilero respondió sin dudar: “Quedate tranquilo, yo me encargo”.

A partir de ese momento, el video profundizó en diferentes símbolos vinculados a la historia reciente de la Selección. Las cámaras enfocaron la medalla obtenida en Qatar 2022, una imagen de la Virgen de Luján, una estampa de Diego Maradona besando la Copa del Mundo en México 1986 y hasta un retrato del papa Francisco.

También hubo espacio para recordar distintos momentos emblemáticos de la Albiceleste, como el ciclo encabezado por Alejandro Sabella, los festejos de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994 y las multitudinarias celebraciones que se realizaron en Argentina tras la conquista en Qatar.

Sobre el cierre, el sobre que había comenzado en manos de Scaloni fue pasando por diferentes personas en distintos puntos del país. Niños, jóvenes y adultos aparecieron recibiéndolo en lugares tan diversos como Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Purmamarca y Ushuaia.

La intención del mensaje fue remarcar el carácter federal de una Selección que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Con esta publicación, Argentina despejó definitivamente las dudas alrededor de los futbolistas elegidos para la Copa del Mundo. Una de las decisiones que más repercusión generó fue la inclusión de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña.

De todos modos, el reglamento FIFA le permitirá a Lionel Scaloni realizar modificaciones en la nómina hasta un día antes del debut en caso de lesiones.

El estreno argentino en el Grupo J será el martes 16 de junio frente a Argelia, desde las 22, en el Kansas City Stadium.

Luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14 en Dallas y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en esa ciudad, desde las 23.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final, junto a los ocho mejores terceros de las 12 zonas.

La lista completa de convocados:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

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