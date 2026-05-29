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El Desafío Ruta 40 bajo el telón de una edición histórica: cómo terminaron los sanjuaninos

La quinta y última etapa se desarrolló íntegramente en territorio sanjuanino y culminó con la premiación de todas las categorías en la Plaza 25 de Mayo, ante una multitud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, con las máximas figuras internacionales del deporte motor, cerró este viernes su quinta y última etapa, iniciando la competencia cerca de Cuesta del Viento, en Iglesia, pasando por Jáchal y finalizando en la sierra de Talacasto, en los departamentos de Jáchal y Ullum.

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Fueron 552 kilómetros en total, con 320 de velocidad pura y 232 de enlace, hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino, que convocó a miles de espectadores, lugar donde se realizó la ceremonia de premiación y podio, coronando a los ganadores de todas las categorías (FIM y FIA).

Estuvieron presentes, premiando, las siguientes autoridades: Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, Susana Laciar, intendenta de la Cuidad de San Juan, Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Pablo Aubone, presidente de la Agencia Deporte San Juan, Eduardo Cerimedo, subsecretario de Deporte y Alto Rendimiento, Martín Riveros, subsecretario de Deporte Federado, y Mauricio Lara, subsecretario de Deporte Social, entre otros.

Entre los representantes sanjuaninos, Alberto “Puchi” Ontiveros finalizó en el puesto 22 de la categoría Moto Rally 2 en su vuelta al rally, mientras que Lisandro Sisterna, navegando a Kevin Benavidez, logró la decimotercera posición en la categoría Ultimate, en la primera participación del binomio en camionetas.

RESULTADOS PRINCIPALES GENERAL POR CATEGORÍAS

Ultimate

1-Seth QUINTERO (Estados Unidos) – Andrew SHORT (Estados Unidos) – Toyota – 15h 55´ 38”

2-Henk LATEGAN (Sudáfrica) – Brett CUMMINGS (Sudáfrica) – Toyota – a 1´55”

3-Nasser AL-ATTIYAH (Qatar) – Fabian LURQUIN (Bélgica) – Dacia – a 2´ 26”

13-Kevin Benavides (Argentina) – Lisandro Sisterna (Argentina) – Toyota – a 02h 15´ 03”

Motos

1-Daniel Sanders (Austria) – KTM – 15h 58´04”

2- Tocha Schareina (España) – Honda – a 12´09”

3- Ricky Brabec (Estados Unidos) – Honda – a 18´04”

Moto Rally 2

1- Martím Ventura (Portugal) – Honda – 16h 53´44”

22- Alberto “Puchi” Ontiveros (Argentina) – Honda – a 55´54”

Cuatriciclos

1- Lucas Domínguez (Argentina) – Can Am – 23h 35´58”

2- Leonardo Martínez (Bolivia) – Can Am – a 01h 51´51”

3- Isidro Fernández (Argentina) – Can Am – a 01h 58´23”

Stock

1-Stéphane Peterhansel (Francia) – Michael Metge (Francia) – 18h 11´12”

2-Rokas Baciuska (Lituania) – Oriol Vidal Montijano (España) – a 09´18”

3-Sara Price (Estados Unidos) – Saydiie Gray (Estados Unidos) – a 54´52”

Challenger

1- Mattias Walkner (Austria) – Pablo Moreno (España) – 17h 13´12”

2- Alexandre Pinto (Portugal) – Bernardo Oliveira (Portugal) – a 29”

3- Puck Klaassen (Rusia) – Augusto Sanz (Argentina) – a 03´39”

SSV

1- Jeremías González Ferioli (Argentina) – Gonzalo Rinaldi (Argentina) – 18h 11´05”

2- Mindaugas Sidabras (Lituania) – Ernestas esokas (Lituania) – a 02h 03´39”

3- Juan Piferrer Navarro (España) – Xavier Blanco García (España) – a 02h 22´09”

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