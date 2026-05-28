¿Qué pasa con las naranjas?, el pedido a los sanjuaninos para luchar contra la mosca de los frutos

Recomiendan sacar todos los cítricos de las plantas en San Juan, antes del próximo 30 de julio.

Con el objetivo de frenar el avance de la mosca de los frutos, una de las plagas más perjudiciales para la producción citrícola, el Gobierno de San Juan lanzó la Campaña Invernal de Cítricos 2026 y pidió la colaboración de vecinos y productores para eliminar los cítricos de los árboles antes de fin de julio.

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Desde la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos advirtieron que el control de la plaga depende en gran medida de las acciones culturales que se realicen en viviendas y fincas. Por eso, recomendaron cosechar antes del 30 de julio todos los frutos de naranjos, pomelos, mandarinos, cidras y quinotos.

Además, indicaron que la fruta caída o dañada debe enterrarse a una profundidad de 60 centímetros para evitar que las larvas completen su ciclo biológico y se transformen en nuevas moscas. En caso de no poder alcanzar esa profundidad, sugieren cubrir los restos con tierra y cal viva.

Las autoridades explicaron que existen diferencias en el tratamiento según el estado de la fruta. La fruta sana puede destinarse al consumo o donarse, mientras que la fruta infestada, es decir aquella que presenta huevos o larvas, debe destruirse inmediatamente.

También recomendaron limpiar y rastrillar el suelo alrededor de los árboles para detectar y retirar frutos caídos que puedan pasar desapercibidos.

Según técnicos especializados, cerca del 80% del éxito en el control de esta plaga depende de este tipo de prácticas culturales, consideradas las más antiguas y efectivas para reducir la población de moscas.

La mosca de los frutos (Ceratitis capitata) afecta especialmente a los cítricos y genera importantes pérdidas productivas y comerciales, por lo que las campañas preventivas apuntan a disminuir su presencia antes de la próxima temporada.

La información a tener en cuenta