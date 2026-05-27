miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral en redes

La sanjuanina que vive en Miami, se cruzó con Gastón Soffritti y contó a qué se dedica

La sanjuanina vive en Miami y recibió al actor argentino en su casa tras un encuentro casual en plena calle. Durante el almuerzo, contó a qué se dedica actualmente en Estados Unidos y sorprendió con su respuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-27 at 9.18.00 PM

Una sanjuanina radicada en Miami vivió un encuentro inesperado con el actor argentino Gastón Soffritti y la experiencia terminó compartiendo un almuerzo en su casa.

Lee además
Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?
el ta-te-ti filosofico, la megamaqueta energetica y otras joyitas: que ver en la feria educativa de la unsj video
Videonota

El Ta-Te-Ti filosófico, la megamaqueta energética y otras joyitas: qué ver en la Feria Educativa de la UNSJ

Se trata de Paulina Tornello, una joven oriunda de San Juan que actualmente vive en Estados Unidos y que se encontró con Soffritti en plena calle de Miami. Lo que comenzó como un cruce casual terminó con una invitación a comer en su casa, donde compartieron la cocina y la mesa.

Según mostró el propio actor en sus redes sociales, juntos prepararon una especie de burritos vegetarianos y aprovecharon el momento para charlar sobre sus vidas.

Durante la conversación, Soffritti le preguntó a Paulina a qué se dedica actualmente en Miami. La sanjuanina respondió que, por ahora, está enfocada en el mundo del póker, una actividad que disfruta y que hoy ocupa gran parte de su tiempo.

El encuentro quedó registrado en un video publicado en redes sociales y llamó la atención de muchos sanjuaninos, sorprendidos por ver a una comprovinciana compartiendo una comida casera con el actor argentino en Estados Unidos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " El actor Gastón Sofritti se cruzó con una sanjuanina en Miami, terminaron cocinando juntos y compartieron el almuerzo en su casa. Se trata de Paulina Tornello, una joven radicada en Estados Unidos, que contó que por ahora está dedicada al mundo del póker. El encuentro quedó registrado en redes, donde el actor mostró cómo prepararon burritos vegetarianos. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Seguí leyendo

El Bibliomóvil del Congreso llegó a 25 de Mayo con actividades educativas y entrega de material escolar

El orgullo del Teresa de Calcuta: la rompió haciendo jueguitos y se hizo viral

¡Todos somos Colita! Salió el solcito y la perra aprovechó para tirarse en la Plaza 25 de Mayo

Marcelo Orrego anunció $15.000 millones en créditos para Pymes y emprendedores

Petroglifos prehispánicos hallados en Calingasta causan admiración y llevan a una investigación

Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Descubrí la magia de Ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana

Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
marcelo orrego anuncio $15.000 millones en creditos para pymes y emprendedores
Financiación

Marcelo Orrego anunció $15.000 millones en créditos para Pymes y emprendedores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada
Investigación

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Te Puede Interesar

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro video
Perfil

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA
Redes sociales

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental
Minuto a minuto

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?