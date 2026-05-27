La sanjuanina que vive en Miami, se cruzó con Gastón Soffritti y contó a qué se dedica

Una sanjuanina radicada en Miami vivió un encuentro inesperado con el actor argentino Gastón Soffritti y la experiencia terminó compartiendo un almuerzo en su casa.

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Se trata de Paulina Tornello, una joven oriunda de San Juan que actualmente vive en Estados Unidos y que se encontró con Soffritti en plena calle de Miami. Lo que comenzó como un cruce casual terminó con una invitación a comer en su casa, donde compartieron la cocina y la mesa.

Según mostró el propio actor en sus redes sociales, juntos prepararon una especie de burritos vegetarianos y aprovecharon el momento para charlar sobre sus vidas.

Durante la conversación, Soffritti le preguntó a Paulina a qué se dedica actualmente en Miami. La sanjuanina respondió que, por ahora, está enfocada en el mundo del póker, una actividad que disfruta y que hoy ocupa gran parte de su tiempo.

El encuentro quedó registrado en un video publicado en redes sociales y llamó la atención de muchos sanjuaninos, sorprendidos por ver a una comprovinciana compartiendo una comida casera con el actor argentino en Estados Unidos.