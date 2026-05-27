¡Todos somos Colita! Salió el solcito y la perra aprovechó para tirarse en la Plaza 25 de Mayo

En medio de las bajas temperaturas que se sienten por estos días en San Juan, una escena simple volvió a despertar ternura entre los vecinos. La cuenta de redes sociales FD Digital compartió un video que rápidamente se viralizó. Colita, la perra más querida del microcentro, tirada al sol como quien entiende perfectamente dónde encontrar un poco de alivio.
El momento fue registrado durante los últimos días en la Plaza 25 de Mayo, a pocos metros de la esquina de calles Mendoza y Mitre. Allí, sobre el piso tibio por los rayos del sol del mediodía, Colita se acomodó y se entregó al descanso, ajena al ir y venir de la gente.
No es una desconocida. Al contrario: Colita es parte del paisaje cotidiano del centro sanjuanino. Hace más de una década que eligió ese rincón como hogar, especialmente el kiosco ubicado en esa misma esquina, donde comerciantes y vecinos la adoptaron de manera espontánea, entre caricias, alimento y compañía.
Con sus años encima -se estima que ronda los 14- ya no se mueve con la agilidad de antes. Le cuesta levantarse, caminar, pero conserva intacta esa capacidad de generar algo inmediato en quien la ve: una mezcla de ternura, calma y cercanía.
Su historia está marcada por pequeños gestos que la volvieron un símbolo. Desde quienes la pasean unos minutos hasta quienes le acercan comida o le armaron un refugio para los días más duros. Incluso, supo acompañar noches enteras en el kiosco, como cuando se quedaba junto a uno de los trabajadores que ya no está.