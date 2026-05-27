¡Todos somos Colita! Salió el solcito y la perra aprovechó para tirarse en la Plaza 25 de Mayo

En medio de las bajas temperaturas que se sienten por estos días en San Juan, una escena simple volvió a despertar ternura entre los vecinos. La cuenta de redes sociales FD Digital compartió un video que rápidamente se viralizó. Colita, la perra más querida del microcentro , tirada al sol como quien entiende perfectamente dónde encontrar un poco de alivio.

Personajes sanjuaninos La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro

El momento fue registrado durante los últimos días en la Plaza 25 de Mayo, a pocos metros de la esquina de calles Mendoza y Mitre. Allí, sobre el piso tibio por los rayos del sol del mediodía, Colita se acomodó y se entregó al descanso, ajena al ir y venir de la gente.

No es una desconocida. Al contrario: Colita es parte del paisaje cotidiano del centro sanjuanino. Hace más de una década que eligió ese rincón como hogar, especialmente el kiosco ubicado en esa misma esquina, donde comerciantes y vecinos la adoptaron de manera espontánea, entre caricias, alimento y compañía.

Con sus años encima -se estima que ronda los 14- ya no se mueve con la agilidad de antes. Le cuesta levantarse, caminar, pero conserva intacta esa capacidad de generar algo inmediato en quien la ve: una mezcla de ternura, calma y cercanía.

Su historia está marcada por pequeños gestos que la volvieron un símbolo. Desde quienes la pasean unos minutos hasta quienes le acercan comida o le armaron un refugio para los días más duros. Incluso, supo acompañar noches enteras en el kiosco, como cuando se quedaba junto a uno de los trabajadores que ya no está.