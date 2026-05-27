Petroglifos prehispánicos hallados en Calingasta causan admiración y llevan a una investigación

Un impactante hallazgo arqueológico sorprendió en la Cordillera sanjuanina: efectivos de Gendarmería encontraron petroglifos prehispánicos en una zona de difícil acceso de Calingasta. Las antiguas inscripciones rupestres despertaron el interés de especialistas y motivaron la intervención de Patrimonio Cultural para avanzar con una investigación y preservar el sitio.

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Fueron efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional, quienes hallaron los vestigios arqueológicos de alto valor patrimonial en los Altos Valles Cordilleranos, que sorprendieron principalmente por su estado de conservación.

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El descubrimiento se produjo durante tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas, cuando los uniformados detectaron formaciones pétreas con grabados rupestres compatibles con petroglifos prehispánicos.

Según las primeras evaluaciones, las manifestaciones halladas podrían estar vinculadas con antiguas actividades culturales y asentamientos originarios, lo que otorga relevancia científica y patrimonial al sitio arqueológico.

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Tras el hallazgo, el personal de la fuerza dio intervención inmediata a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, organismo encargado de la protección del patrimonio histórico provincial. Las autoridades avalaron el procedimiento y solicitaron la georreferenciación precisa del área para avanzar con las tareas de relevamiento técnico.

Además, se dispuso la elaboración de un informe detallado sobre las piezas detectadas y se adoptaron medidas de resguardo para preservar el yacimiento hasta su registro oficial y futuras investigaciones especializadas.