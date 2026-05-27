miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Súper conservados

Petroglifos prehispánicos hallados en Calingasta causan admiración y llevan a una investigación

El hallazgo fue realizado por gendarmes durante un patrullaje en la cordillera sanjuanina y ya interviene Patrimonio Cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impactante hallazgo arqueológico sorprendió en la Cordillera sanjuanina: efectivos de Gendarmería encontraron petroglifos prehispánicos en una zona de difícil acceso de Calingasta. Las antiguas inscripciones rupestres despertaron el interés de especialistas y motivaron la intervención de Patrimonio Cultural para avanzar con una investigación y preservar el sitio.

Lee además
calingasta: el sector minero descontento por una suba de tasas municipales de hasta el 5.000%
Polémica

Calingasta: el sector minero descontento por una suba de tasas municipales de hasta el 5.000%
¡todos somos colita! salio el solcito y la perra aprovecho para tirarse en la plaza 25 de mayo
Video

¡Todos somos Colita! Salió el solcito y la perra aprovechó para tirarse en la Plaza 25 de Mayo

Fueron efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional, quienes hallaron los vestigios arqueológicos de alto valor patrimonial en los Altos Valles Cordilleranos, que sorprendieron principalmente por su estado de conservación.

image

El descubrimiento se produjo durante tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas, cuando los uniformados detectaron formaciones pétreas con grabados rupestres compatibles con petroglifos prehispánicos.

Según las primeras evaluaciones, las manifestaciones halladas podrían estar vinculadas con antiguas actividades culturales y asentamientos originarios, lo que otorga relevancia científica y patrimonial al sitio arqueológico.

image

Tras el hallazgo, el personal de la fuerza dio intervención inmediata a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, organismo encargado de la protección del patrimonio histórico provincial. Las autoridades avalaron el procedimiento y solicitaron la georreferenciación precisa del área para avanzar con las tareas de relevamiento técnico.

Además, se dispuso la elaboración de un informe detallado sobre las piezas detectadas y se adoptaron medidas de resguardo para preservar el yacimiento hasta su registro oficial y futuras investigaciones especializadas.

Temas
Seguí leyendo

Marcelo Orrego anunció $15.000 millones en créditos para Pymes y emprendedores

Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Descubrí la magia de Ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana

Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

Janna volvió con una nueva canción mundialista y ya emociona a los sanjuaninos

La UCCuyo lanza su Expo Vocacional 2026: todo lo que tenés que saber

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una protesta de choferes de taxis y remises complicó el tránsito durante la mañana de este miércoles, en San Juan.
Este miércoles

Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Te Puede Interesar

Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.
La inflación golpea al productor

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Por Elizabeth Pérez
Romeo Isidro Saavedra, el puntero político.
Justicia Federal

Estafas con planes sociales en San Juan: condenaron al puntero político del PJ y dos familiares, pero no irán a prisión

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Duelo de estrategias

Glencore desafía la línea de 500 kV que quiere Vicuña para su proyecto de cobre en San Juan