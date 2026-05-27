Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Una protesta de taxistas y remiseros sanjuaninos generó complicaciones en el tránsito durante la mañana de este miércoles, con una extensa caravana que recorrió la Avenida de Circunvalación y distintas calles del microcentro. Los trabajadores reclamaron contra el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, a las que consideran una competencia desleal, además de denunciar falta de controles y bajos costos en las tarifas.
Al mismo tiempo, en medio de la movilización, dos vehículos que participaban de la manifestación chocaron entre sí, aunque no se registraron heridos de gravedad.
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La protesta consistió en una larga caravana de vehículos que avanzó por distintos puntos de la provincia, principalmente por la Avenida de Circunvalación y el microcentro sanjuanino, donde se registraron importantes demoras y complicaciones en el tránsito.
Los choferes señalaron que el servicio atraviesa una fuerte crisis debido a los bajos costos de las tarifas y a la falta de controles sobre las plataformas digitales de transporte.