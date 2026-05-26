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Filmaron a un famoso personaje local fuera de San Juan

El comunicador Leo Polegritti lo registró en Mendoza, donde el hombre -conocido por pedir limosna en el centro sanjuanino- volvió a repetir sus frases más recordadas frente a una iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un personaje que durante años formó parte del paisaje cotidiano del microcentro sanjuanino volvió a aparecer, pero esta vez lejos de la provincia. El dato lo dio a conocer en los últimos días el comunicador Leo Polegritti, quien aseguró haberlo visto en Mendoza y lo registró en video.

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“¿Se acuerdan? Pasó por un tiempo en San Juan, y ahora lo acabo de ver en Mendoza!”, escribió Polegritti en sus redes sociales, acompañando la publicación con imágenes del hombre en cuestión. En el video, se lo observa en la puerta de la Iglesia de El Challao, donde repite una de sus frases más conocidas: “no puedo ver, soy ciego y no veo”.

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Se trata del mismo personaje -cuya identidad nunca trascendió públicamente- que durante años recorrió las calles del centro sanjuanino pidiendo dinero. Con un cartel en mano y apelando a frases que quedaron en la memoria colectiva como “estoy ciego” o “mi mujer está preñada”, supo instalarse en puntos estratégicos de la ciudad.

Entre sus lugares más frecuentes estaban la esquina de Libertador y Mendoza, la peatonal y las inmediaciones de un casino sobre calle General Acha, entre Laprida y Rivadavia. Allí interceptaba a los transeúntes con su particular forma de pedir ayuda económica.

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