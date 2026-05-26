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Transición

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se espera que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, dio detalles sobre el futuro de los trabajadores del hiper Libertad, el formato del nuevo salón de ventas y la estrategia comercial que implementaría la firma para captar al consumidor sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Libertad&nbsp; en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.

El Libertad  en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.

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El escenario comercial de San Juan se prepara para un fuerte cambio con el cierre de los hipermercados Libertad, previsto formalmente para el próximo 28 de mayo. Esta fecha marcará el inicio de una transición hacia la llegada de La Anónima, una firma con más de un siglo de trayectoria que comenzará a operar en el predio de Scalabrini Ortíz al que los sanjuaninos están habituados. El proceso de cambio ya es visible para los clientes habituales, quienes en las últimas semanas se han encontrado con góndolas vacías y liquidaciones destinadas a agotar el stock remanente de la marca saliente.

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Mirna Moral, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, dio algunos detalles sobre esta transición. Comentó, en diálogo con Radio Sarmiento, que aunque la fecha de cierre de Libertad se anunció para el 28 de mayo, administrativamente los empleados figuran bajo esa firma hasta el último día del mes. A partir del primero de junio, la gestión pasará formalmente a manos de La Anónima, momento en el que el establecimiento permanecerá cerrado al público durante aproximadamente doce días. Este período de inactividad es necesario para llevar adelante tareas de reacondicionamiento que incluyen modificaciones en la disposición del salón de ventas, el sistema de cajas y la instalación de la nueva identidad visual. Se estima que la inauguración oficial podría concretarse alrededor del 10 o 12 de junio, coincidiendo posiblemente con la semana del aniversario de la Fundación de San Juan.

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Respecto al funcionamiento futuro, la nueva propuesta comercial presentará cambios notables en comparación con el formato anterior. El espacio físico será más acotado, ya que la empresa decidió alquilar una estructura más reducida que la que ocupaba históricamente el Hiper Libertad, dijo Moral.

En cuanto a la oferta de productos, se mantendría un formato similar al que la firma utiliza en otras provincias, destacándose la modalidad de carnicería con carne exclusivamente envasada y un sistema parecido para el sector de panadería. Si bien inicialmente se abastecerán a través de una distribuidora ubicada en Mendoza, existe la posibilidad de que incorporen frutas y verduras de origen local ante la exigencia del consumidor sanjuanino por la calidad de los productos de estación de la provincia, estimó la gremialista.

En el plano laboral, la transición trae tranquilidad a la plantilla actual, ya que se confirmó la continuidad de alrededor de 80 trabajadores que venían desempeñándose en el hipermercado. La empresa respetará la antigüedad de los empleados, quienes ya están bajo la supervisión de un nuevo gerente proveniente de la cadena entrante. Aunque se garantiza la estabilidad de los puestos existentes, Moral señaló que, debido al achicamiento del espacio físico, no se prevé un crecimiento inmediato en la toma de nuevo personal. Un grupo reducido de siete empleados no pasará a la nueva firma, sino que continuará trabajando para Libertad en la gestión de la parte inmobiliaria del predio.

El desafío para La Anónima en la provincia será recuperar un volumen de clientes que, según el análisis gremial, se había perdido en el último tiempo. Para lograrlo, la firma deberá enfocarse en una estrategia de precios competitiva que le permita diferenciarse dentro del mercado local. Estudios de mercado previos realizados por la empresa indicarían que el éxito del desembarco dependerá en gran medida de su capacidad para atraer nuevamente al consumidor a través de ofertas atractivas, superando la curiosidad inicial que genera toda novedad comercial. De esta manera, el gigante patagónico busca consolidarse en San Juan operando bajo un modelo de gestión que ya aplica con éxito en más de 90 ciudades del país.

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