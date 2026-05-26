martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interesante oportunidad

La Fundación Julio Bocca desembarca en San Juan con un workshop intensivo de danza

A través de la plataforma "Acción Danza" y bajo la dirección de Allegro Instituto de Danzas, prestigiosos maestros dictarán tres jornadas de formación de excelencia. El cierre será abierto al público en el Teatro del Bicentenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La provincia de San Juan se prepara para vivir un hito cultural sin precedentes para el ámbito de la danza local. Los próximos 5, 6 y 7 de junio, la prestigiosa Fundación Julio Bocca establecerá por primera vez una base de formación intensiva en la provincia, dictando un workshop de alto rendimiento que promete elevar el estándar del talento regional sin necesidad de salir de San Juan.

Esta propuesta llega de la mano de Acción Danza, una plataforma que hace su debut en San Juan bajo la dirección de Allegro Instituto de Danzas. La iniciativa cuenta además con el respaldo clave del Programa de Mecenazgo de San Juan y el acompañamiento institucional de la Fundación Banco San Juan como patrocinador oficial.

Maestros de nivel internacional y sedes locales

Las intensas jornadas de perfeccionamiento técnico estarán lideradas por los maestros Coty Rossi y Daniel Bartra, dos figuras de enorme trayectoria internacional vinculadas a instituciones madre de la danza como el Teatro Colón y la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El circuito técnico del workshop se distribuirá entre las instalaciones de Allegro Instituto de Danzas y el espacio La Sala. Sin embargo, el gran broche de oro tendrá un escenario de lujo: el Hall del Teatro del Bicentenario. Allí, el domingo 7 de junio a las 18:00 horas, se llevará a cabo una Muestra Final en formato de Clase Abierta, donde la comunidad sanjuanina podrá disfrutar de forma libre y gratuita del resultado del trabajo de los alumnos.

Un programa diseñado para potenciar el talento local

El workshop está estrictamente estructurado para estudiantes en etapa de formación y perfeccionamiento en las disciplinas de Danza Clásica, Ballet Repertorio y Danza Jazz, dividido en dos categorías técnicas:

  • Nivel Principiante - Intermedio: Diseñado para alumnos desde los 8 o 9 años de edad que acrediten un mínimo de 3 a 4 años de estudio previo.

  • Nivel Intermedio - Avanzado: Destinado a bailarines a partir de los 12 años que ya cuenten con una formación técnica sólida.

Beneficio para docentes: La organización dispuso una modalidad especial para Maestras Observadoras. Aquellas profesionales del medio que inscriban a 5 alumnos tendrán acceso libre a las jornadas formativas.

Inscripciones y contacto

Debido al alto nivel de la propuesta y a que los cupos son estrictamente limitados, desde la coordinación general —a cargo de las directoras María Fernanda Palacio y María Belén Sánchez Alonzo— recomiendan realizar la reserva de manera anticipada.

Para consultas sobre aranceles, horarios e inscripciones, los interesados pueden comunicarse por las siguientes vías:

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Te Puede Interesar

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión
Pasiones del Interior

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

Por Luz Ochoa
El Libertad  en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.
Transición

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se prevé que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum
Bº Sierra de la Invernada

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión
En Ruta 40

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Según el último informe de Iberte, por los incumplimientos de Fecovita en la firma que hicieron juntos, han sufrido dañso que ascienden a la fecha a más de U$S 100.000.000.
Pelea judicial

Guerra del vino entre la empresa del dueño de Gualcamayo y Fecovita: hablan de daños de más de U$S 100.000.000