La Fundación Julio Bocca desembarca en San Juan con un workshop intensivo de danza

La provincia de San Juan se prepara para vivir un hito cultural sin precedentes para el ámbito de la danza local. Los próximos 5, 6 y 7 de junio, la prestigiosa Fundación Julio Bocca establecerá por primera vez una base de formación intensiva en la provincia, dictando un workshop de alto rendimiento que promete elevar el estándar del talento regional sin necesidad de salir de San Juan.

Esta propuesta llega de la mano de Acción Danza, una plataforma que hace su debut en San Juan bajo la dirección de Allegro Instituto de Danzas. La iniciativa cuenta además con el respaldo clave del Programa de Mecenazgo de San Juan y el acompañamiento institucional de la Fundación Banco San Juan como patrocinador oficial.

Maestros de nivel internacional y sedes locales

Las intensas jornadas de perfeccionamiento técnico estarán lideradas por los maestros Coty Rossi y Daniel Bartra, dos figuras de enorme trayectoria internacional vinculadas a instituciones madre de la danza como el Teatro Colón y la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El circuito técnico del workshop se distribuirá entre las instalaciones de Allegro Instituto de Danzas y el espacio La Sala. Sin embargo, el gran broche de oro tendrá un escenario de lujo: el Hall del Teatro del Bicentenario. Allí, el domingo 7 de junio a las 18:00 horas, se llevará a cabo una Muestra Final en formato de Clase Abierta, donde la comunidad sanjuanina podrá disfrutar de forma libre y gratuita del resultado del trabajo de los alumnos.

Un programa diseñado para potenciar el talento local

El workshop está estrictamente estructurado para estudiantes en etapa de formación y perfeccionamiento en las disciplinas de Danza Clásica, Ballet Repertorio y Danza Jazz, dividido en dos categorías técnicas:

Nivel Principiante - Intermedio: Diseñado para alumnos desde los 8 o 9 años de edad que acrediten un mínimo de 3 a 4 años de estudio previo.

Nivel Intermedio - Avanzado: Destinado a bailarines a partir de los 12 años que ya cuenten con una formación técnica sólida.

Beneficio para docentes: La organización dispuso una modalidad especial para Maestras Observadoras. Aquellas profesionales del medio que inscriban a 5 alumnos tendrán acceso libre a las jornadas formativas.

Inscripciones y contacto

Debido al alto nivel de la propuesta y a que los cupos son estrictamente limitados, desde la coordinación general —a cargo de las directoras María Fernanda Palacio y María Belén Sánchez Alonzo— recomiendan realizar la reserva de manera anticipada.

Para consultas sobre aranceles, horarios e inscripciones, los interesados pueden comunicarse por las siguientes vías: