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Los créditos internacionales para San Juan gracias a un guiño nacional: las dos obras que pican en punta

El Gobierno nacional habilitó autonomía para que siete provincias argentinas adquieran préstamos de organismos internacionales para obras y San Juan es una de ellas.

Por Ana Paula Gremoliche
Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza.

Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza.

El Gobierno nacional habilitó a siete provincias a que puedan acceder a créditos a organismos internacionales con autonomía, es decir, sin necesidad de que haya intervención nacional. Una de ellas es San Juan y, en este marco, habría dos obras que pican en punta: la primera es la Ruta 40 sur, y la otra es la construcción de pequeños barrios de no más de 50 viviendas.

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Después de analizar los datos económicos del 2025, el Gobierno nacional otorgó este beneficio a solo siete provincias que cumplieron con el equilibrio fiscal, es decir, que les ingresó más dinero del que gastaron. Se trata de Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan.

Es que, para acceder a créditos internacionales como los que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado nacional debe actuar como “garante”. Es decir, el organismo aprobaba un préstamo destinado a una obra o programa específico y la Nación firmaba el contrato asumiendo la responsabilidad final de repago frente al banco. Luego esos fondos podían ser ejecutados directamente por el Gobierno nacional o transferidos a las provincias mediante convenios de préstamo subsidiario. De esa manera, aunque el dinero terminara financiando proyectos provinciales, como infraestructura, energía o saneamiento, la garantía soberana quedaba respaldada por el Tesoro nacional, que respondía ante el BID en caso de incumplimiento.

Ahora, la idea del Gobierno nacional es que sean las provincias las que directamente firmen los contratos con la entidad internacional y que la Nación solo sirva de “puente”. Es decir, que el Tesoro nacional no se vea comprometido en caso de incumplir el pago.

San Juan tendría como objetivo retomar la obra de la Ruta 40 Sur. Cabe recordar que la obra ya cuenta con financiamiento del BID, pero se detuvo puesto que el Gobierno nacional no liberaba los fondos desde septiembre pasado. Las empresas Dumandzic y SEMISA, que conformaban la Unión Transitoria de Empresas (UTE), se disolvió y todo volvería a “foja cero”.

El otro eje está puesto en la construcción de viviendas, con la idea de desarrollar barrios de menor escala, de alrededor de 50 casas, que resulten más accesibles y puedan financiarse con mayor facilidad.

Dentro del esquema de prioridades del BID, el financiamiento para energías renovables ocupa el primer lugar. En segundo término aparece la construcción de rutas e infraestructura vial. Por eso, dentro del orden previsto para San Juan, la prioridad inmediata está puesta en la Ruta 40, mientras que los proyectos habitacionales quedan para una etapa posterior.

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