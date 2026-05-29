viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras la eliminación

Boca ya tiene rival en los playoffs de la Copa Sudamericana

El Xeneize volverá a enfrentarse a un equipo chileno. Cuál es la posible fecha de que se dispute el partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
HJcxEElWMAUN1tg

Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores, Boca quedó tercero del Grupo D y jugará contra O'Higgins en los playoffs de la Conmebol Sudamericana, en busca de acceder a los octavos de final, cuyos cruces quedarán sorteados este viernes a las 12.

Lee además
el arsenal y el psg se enfrentan en la gran final de la champions league: tv, hora y formaciones
Máxima expectativa

El Arsenal y el PSG se enfrentan en la gran final de la Champions League: TV, hora y formaciones
trapitos al sol: jorge sampaoli revelo las internas del mundial de rusia 2018
Revelaciones

Trapitos al sol: Jorge Sampaoli reveló las internas del Mundial de Rusia 2018

La ida, en La Bombonera, será entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (inmediatamente después del Mundial, con la final prevista para el domingo 19), mientras que la vuelta se jugará en Rancagua, Chile, a la semana siguiente, del 27 al 29/7.

Los emparejamientos estaban definidos de antemano por el reglamento. El mejor segundo de la Sudamericana se enfrenta con el peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente hasta completar los ocho mata-mata:

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (COL) vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

El vencedor de cada llave se enfrentará a uno de los primeros:

Macará (ECU)

Atlético Mineiro (BRA)

San Pablo (BRA)

Recoleta FC (PAR)

Botafogo (BRA)

City Torque (URU)

Olimpia (PAR)

River (ARG)

En caso de avanzar, por haber caído desde la Libertadores, Boca comenzará todos los cruces en su estadio y definirá las llaves como visitante, salvo que se cruce con otro tercero de Libertadores que haya sacado menos puntos.

El sorteo, a realizarse al mediodía en la sede de la Conmebol tiene en Luque, Paraguay, dejará definida la hoja de ruta hasta la final del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Fuente: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

La monstruosa oferta del PSG al Atlético por Julián Álvarez y el tremendo salario que le ofrece al jugador

"Yo te avisé": el mensaje de Javier Milei con críticas a Riquelme tras la eliminación de Boca

San Juan recibe la etapa final del Desafío Ruta 40 con paisajes únicos y máxima exigencia

Bombazo en España: primera oferta de Barcelona por Julián Álvarez

Convocados y figuritas: qué jugadores de la Selección faltan en el álbum y cuál está de más

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Messi, histórico: los récords que podría romper en su sexto Mundial con Argentina

Sin el 'Huevo' Acuña ni Mastantuono: una a una, las sorpresas de la lista de Scaloni

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan recibe la etapa final del desafio ruta 40 con paisajes unicos y maxima exigencia
Competencia

San Juan recibe la etapa final del Desafío Ruta 40 con paisajes únicos y máxima exigencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Antecedentes

"Kechu" y "Gamuza", los heridos en la balacera de Trinidad que generan dolores de cabeza en la Justicia

Centro Cívico de San Juan.
Informe

Dieron a conocer las provincias con mayor cantidad de empleo público por habitante: en qué puesto está San Juan

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

Te Puede Interesar

La COVIAR pidió a la Justicia Federal un amparo contra la eliminación del aporte obligatorio de bodegas. Fuerte rechazo en el sector vitivinícola sanjuanino. 
Polémica

La COVIAR fue a la Justicia para recuperar el aporte obligatorio y en San Juan se armó un frente común en contra

Por Elizabeth Pérez
Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía
Tremendo

Un joven lucha por su vida tras chocar violentamente con un árbol en Santa Lucía

Vicuña acelera en San Juan: sumó 21 camiones y ya trabaja las 24 horas en el proyecto de cobre
Más empleo en la cordillera

Vicuña acelera en San Juan: sumó 21 camiones y ya trabaja las 24 horas en el proyecto de cobre

Las heladas se adelantaron este año en San Juan. Qué temperaturas se espera para los próximos días.
Otoño fresco

Raras heladas en San Juan: las mínimas se adelantaron bastante, pero se viene el cambio

Piden multa y restricción en redes para el exoficial acusado de injuriar al exjefe de la Policía
Tribunales

Piden multa y restricción en redes para el exoficial acusado de injuriar al exjefe de la Policía