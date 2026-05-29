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Curiosidad

Convocados y figuritas: qué jugadores de la Selección faltan en el álbum y cuál está de más

Panini había "anticipado" a 18 de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026, pero hubo un nombre que no acertó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El jugador que finalmente quedó afuera del Mundial pese a aparecer en el álbum es Franco Mastantuono.

El jugador que finalmente quedó afuera del Mundial pese a aparecer en el álbum es Franco Mastantuono.

Hace poco más de un mes, a mediados de abril, Panini lanzó su clásico álbum de figuritas del Mundial 2026. Como suele ocurrir antes de cada Copa del Mundo, la empresa italiana debió adelantarse a las listas definitivas y apostó por una versión preliminar de cada selección: 18 jugadores por página, cuando las convocatorias finales serían de 26 futbolistas.

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Y en el caso de la Selección Argentina, con la nómina oficial confirmada este jueves por la noche, apenas quedó expuesto un error en la “predicción” de Panini.

El jugador que finalmente quedó afuera del Mundial pese a aparecer en el álbum es Franco Mastantuono. El volante ofensivo, una de las grandes promesas del fútbol argentino y actualmente en el Real Madrid, parecía tener un lugar asegurado hace apenas unos meses. Sin embargo, una temporada irregular y la poca continuidad que tuvo en el último semestre terminaron dejándolo sin pasaje a la Copa del Mundo.

La ausencia sorprende especialmente por el contexto: cuando Panini diseñó el álbum, Mastantuono todavía aparecía como una fija a futuro. Su transferencia al Real Madrid había reforzado todavía más esa sensación. Pero el presente futbolístico pesó más y Lionel Scaloni decidió dejarlo afuera de la lista definitiva.

Más allá de ese caso puntual, hubo otros nueve futbolistas convocados que no aparecieron en la página argentina del álbum. Ocho de ellos quedaron afuera simplemente por la limitación de espacio, mientras que el noveno lugar corresponde justamente al hueco que deja Mastantuono.

Los jugadores ausentes en las figuritas son Juan Musso, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y José López.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La Selección Argentina presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que intentarán defender la corona obtenida en Qatar 2022. Entre las principales novedades aparecen la sorpresiva convocatoria de Valentín Barco, la ausencia de Marcos Acuña y, una vez más, la presencia de Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo tras participar ininterrumpidamente desde Alemania 2006. El video con la actuación especial del utilero "Marito" y la canción de Trueno. Más info en @tiempodesanjuan #seleccionargentina #convocados #video #mundial #tiempodesanjuan"
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Como ocurrió con la mayoría de las selecciones clasificadas, Argentina anunció a sus 26 convocados mediante un video publicado en redes sociales. La pieza contó con la participación de Lionel Scaloni y del histórico utilero Marito De Stéfano, estuvo musicalizada con “Tierra Zanta”, de Trueno, y buscó resaltar la diversidad geográfica y cultural del país a través de imágenes de distintas provincias argentinas.

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